El Gobierno de La Rioja pide al central "más profesionales sanitarios" para paliar la "alta frecuentación" de urgencias

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha reconocido que los servicios de urgencias de nuestra ccaa se encuentran "en un momento de alta frecuentación" de pacientes a causa de incidencias respiratorias y lo achaca "a la falta de profesionales sanitarios" por lo que solicita al Gobierno de España "que nos ayude" a contratar más facultativos.

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. En concreto, ha contestado a la crítica del CSIF de este pasado lunes aludiendo a "un nuevo colapso en urgencias".

Como destaca, es cierto que esa "alta frecuentación" provoca situaciones de espera que "nos gustaría poder mejorar" pero "estamos en un contexto de falta de profesionales sanitarios".

Aún así ha querido dejar claro que "no nos encontramos en ningún pico". En estos momentos estamos debajo de las 400 asistencias diarias cuando "el pico" ha estado en 550 asistencias.

MEJOR ATENCIÓN SANITARIA EN VAREA

También ha querido salir al paso de las declaraciones de los vecinos de Varea que demandan mejor atención sanitaria. Al respecto, explica, el consultorio de esta zona de Logroño "presta servicio a jornada completa los 5 días de la semana" que solo puede fallar si la médica "tiene algún permiso o vacaciones". Si ocurre "se suele trasladar a los pacientes al centro de Joaquín Elizalde" o sustituyéndola durante tres días a la semana.