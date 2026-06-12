El Gobierno de La Rioja reactiva LOLA, la inteligencia artificial que ha impulsado un 30 % la vacunación de adultos

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LOGROÑO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, pondrá en marcha durante este mes de junio una nueva edición del proyecto pionero de captación activa mediante inteligencia artificial para fomentar la vacunación en población adulta, una iniciativa que el pasado año logró un incremento histórico de las coberturas vacunales y que acaba de recibir un reconocimiento nacional por sus resultados e innovación.

Se trata de LOLA, un asistente virtual conversacional diseñado para contactar telefónicamente con la ciudadanía, resolver dudas en tiempo real e impulsar de forma activa la vacunación en mayores de 65 años. Tras los excelentes resultados obtenidos en la primera fase, el sistema volverá a contactar telefónicamente con las personas incluidas en la población diana de la campaña para informarles sobre la conveniencia de vacunarse frente al herpes zóster y el neumococo y facilitarles, si así lo desean, la gestión de una cita en su centro de salud.

RESULTADOS QUE AVALAN LA EFICACIA DE LOLA

La experiencia desarrollada en La Rioja durante 2025 se convirtió en una referencia nacional al lograr un incremento del 30 por ciento en las coberturas de vacunación de la cohorte de población nacida en 1960. Además, la iniciativa consiguió recuperar para la vacunación a centenares de personas nacidas en 1959, que previamente habían rechazado o pospuesto esta medida preventiva. Entre el 21 de agosto y el 29 de septiembre de 2025, el asistente virtual realizó un total de 6.347 llamadas a personas nacidas en 1959 y 1960. La tasa global de respuesta alcanzó el 85,21 por ciento, un dato que evidencia la elevada aceptación ciudadana de este innovador canal de comunicación sanitaria.

Del total de personas contactadas, el 44,46 por ciento aceptó vacunarse frente al herpes zóster y el 40,09 por ciento frente al neumococo. En la cohorte nacida en 1960, sobre 3.887 llamadas realizadas, el 87,03 por ciento respondió a la llamada y el 49,40 por ciento y el 45,22 por ciento aceptó las vacunas frente al herpes zóster y al neumococo, respectivamente.

Entre las personas nacidas en 1959, que recibieron 2.460 llamadas, la tasa de respuesta alcanzó el 82,32 por ciento, mientras que la aceptación de la vacunación fue del 35,51 por ciento para el herpes zóster y del 31 por ciento para el neumococo.

Desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales subrayan que la vacunación es una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades y proteger la salud de la población. Gracias a la innovación y al uso responsable de la inteligencia artificial estamos consiguiendo acercar la prevención a las personas y facilitar su acceso a los servicios sanitarios.

Por ello, desde el Gobierno de La Rioja se apuesta por incorporar tecnologías que aporten valor real a los ciudadanos y mejoren los resultados en salud. Este proyecto demuestra que la innovación al servicio de las personas se traduce en beneficios tangibles para toda la sociedad.

RECONOCIMIENTO NACIONAL A UNA BUENA PRÁCTICA EN SALUD PÚBLICA

La reactivación del programa coincide con el reciente reconocimiento otorgado por la Asociación Española de Vacunología, que ha concedido al proyecto riojano una mención de honor en la categoría de 'Buenas prácticas en Salud Pública', distinguiendo su carácter innovador y su impacto en la mejora de las coberturas vacunales.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, recogió este galardón el pasado 28 de mayo en Madrid. Este reconocimiento sitúa a La Rioja como una de las comunidades autónomas de referencia en la aplicación de soluciones innovadoras para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, consolidando una estrategia que combina cercanía, tecnología y atención personalizada para mejorar la salud de la población.

Durante las próximas semanas, las personas incluidas en la nueva cohorte de vacunación comenzarán a recibir las llamadas informativas del sistema, que se realizarán desde un número identificable y asociado al Gobierno de La Rioja, con el objetivo de ofrecer información fiable y facilitar el acceso a la vacunación.