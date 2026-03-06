El Gobierno de La Rioja refuerza la seguridad vial en la carretera autonómica LR-385, en Grávalos

Obras de mejora puntual del trazado en la carretera LR-385 en Grávalos - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha dado por finalizadas las obras de mejora puntual del trazado en la carretera LR-385, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 4+000 y 4+300, dentro del término municipal de Grávalos.

Esta intervención, que fue adjudicada por 686.365,11 euros a la empresa Riojana de Asfaltos S.A., ha permitido resolver de forma definitiva los problemas de seguridad vial en un punto que presentaba graves deficiencias estructurales. La actuación se enmarca en la firme apuesta del Ejecutivo riojano por la modernización y mantenimiento de la red autonómica de carreteras, como eje vertebrador del territorio y herramienta clave en la lucha contra la despoblación.

Antes de esta intervención, la carretera presentaba una configuración peligrosa debido a la sucesión de tres curvas de radio muy reducido. Además, el paso sobre el río Yasa de Valdeladrones se realizaba a través de un puente antiguo de sillería con un ancho de plataforma de apenas 5,6 metros, lo que impedía el cruce simultáneo de dos vehículos y había provocado diferentes accidentes por salida de vía.

Para solucionar esta situación, las obras han consistido en la ejecución de un nuevo trazado de unos 300 metros de longitud que suaviza las curvas existentes. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la ampliación de la calzada hasta los 7,2 metros, distribuida en dos carriles de 3 metros cada uno y arcenes de 0,60 metros a ambos lados, garantizando la fluidez del tráfico en ambos sentidos.

Asimismo, se ha ejecutado una nueva estructura de drenaje, sustituyendo el antiguo puente por un moderno marco de hormigón armado de 31 metros de longitud y amplias dimensiones, diseñado para permitir el paso del agua incluso en situaciones de máximas avenidas. La eliminación del estrechamiento y la rectificación de las curvas no solo incrementan la seguridad y mejoran la visibilidad, sino que además afectan positivamente a la comodidad y los tiempos de desplazamiento para los vecinos de la comarca.

Por último, se ha instalado nueva señalización vertical y marcas viales reflectantes de última generación para facilitar la conducción nocturna, y se han habilitado nuevas barreras de seguridad para proteger eficazmente los márgenes de la vía y la nueva estructura de drenaje.