Gobierno riojano afirma que el proyecto de la variante de Manjarrés "sigue su curso" a pesar de la decisión de SOPREIN

Bando del Ayuntamiento - PARTIDO RIOJANO

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha asegurado que la construcción de la variante de Manjarrés "no guardaba una relación directa" con el proyecto de Interés Estratégico Regional para albergar una planta de prefabricados SOPREIN en el municipio y, por tanto, "como todas las infraestructuras que están previstas, seguirá su curso hasta su correcta ejecución".

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre lo que ocurrirá con dicha variante tras la decisión de la empresa Soluciones en Prefabricados Industriales S.L. (SOPREIN) de no instalarse en su municipio. Los vecinos de la zona, por su parte y a través de numerosas movilizaciones, desde el comienzo de la idea se han mostrado contrarios a la construcción de dicha variante.

La decisión de la empresa de no instalarse en el municipio se conoció la pasada semana, a pesar de que el propio Gobierno riojano aprobó la declaración de la iniciativa como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), lo que permitía una tramitación preferente y el respaldo institucional para su desarrollo.

Por su parte, la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha asegurado también que, ante este anuncio, desde el Ejecutivo siguen en contacto directo con la empresa así como con todas las que quieran desarrollar su actividad en la región con conversaciones "para buscar una solución a su instalación en el territorio".