El Gobierno riojano anuncia la petición de un crédito de 200 millones a causa de la falta de presupuestos nacionales

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha anunciado la petición de un crédito "extraordinario" de doscientos millones de euros "para poder hacer frente a la situación de tensión de tesorería" ocasionada por "la falta de presentación de presupuestos del Estado".

Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha asegurado hoy que la "insuficiencia" de La Rioja al no haberse presentado Presupuestos generales del Estado alcanza ya los cicuenta millones de euros, y a final de año podría ser de 254.

"Esto", ha afirmado, "nos obliga a todas las comunidades autónomas a pedir dinero prestado a los bancos para garantizar nuestras operaciones de de tesorería".

El año pasado, ha dicho, La Rioja "tuvo que pedir un crédito extraordinario a corto plazo de cien millones de euros" y este año va a pedir doscientos.

Y es que, ha explicado, "la falta de presentación de presupuestos generales del Estado tiene consecuencias en la financiación de las comunidades autónomas" a través de "la dotación de las entregas a cuenta".

"Esa es la importancia que tiene presentar presupuestos generales del Estado en un sistema de financiación de las comunidades autónomas que financia el ochenta por ciento de los gastos que tenemos todas y cada una de las comunidades autónomas", ha dicho.

Con respecto a los intereses, ha indicado que el año pasado la cifra total fue de 818.400 euros; y este año se estima que será de 2,96 millones de euros.