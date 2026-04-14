El Gobierno riojano apoya el deporte con 1,6 millones de euros en nueve líneas de ayudas

El director general de Deporte, Diego Azcona - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha nueve líneas de ayudas autonómicas al deporte por más de 1,6 millones de euros, tal y como ha informado el director general de Deporte, Diego Azcona.

En rueda de prensa, Azcona ha detallado una convocatoria que abarca la financiación del mantenimiento, y las obras menores, de infraestructuras municipales.

También, organización de pruebas de tiempo libre, de utilidad pública, nacional e internacional, y el apoyo a deportistas tanto becados como la formación que tienen los técnicos, los gestores y los jueces deportivos.

Así, están dirigidas a ayuntamientos, entidades locales, entidades deportivas, asociaciones y diferentes estamentos del deporte riojano con el objetivo de reforzar la práctica deportiva, la formación, promover hábitos de vida saludable y consolidar el sistema deportivo en todo el territorio.

Azcona ha adelantado que a estas convocatorias se sumarán, en las próximas semanas, siete líneas más que atenderán, en este caso, a ligas regulares, Juegos Deportivos, federaciones deportivas, técnicos municipales, igualdad de género y material para deporte adaptado.

De esta forma, a lo largo del presente año, el Gobierno de La Rioja impulsará el deporte en la región con un volumen de ayudas superior a los 3,7 millones de euros.

El bloque de apoyo a las entidades locales incluye 250.000 euros para que los ayuntamientos ejecuten obras de reparación, conservación y mantenimiento en instalaciones deportivas de su titularidad, así como actuaciones necesarias para garantizar su seguridad y correcto uso.

A esta línea se suman 118.000 euros destinados a la adquisición de equipamiento inventariable, tanto deportivo como complementario, con el fin de modernizar y actualizar los recursos materiales de las instalaciones municipales.

El respaldo al ámbito local se completa con 31.000 euros para la organización de actividades deportivas de tiempo libre promovidas por entidades locales.

El tejido deportivo riojano cuenta también con 80.000 euros para que las entidades deportivas desarrollen actividades deportivas de tiempo libre entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, y con 28.000 euros destinados a asociaciones riojanas de utilidad pública e interés social que continúen promoviendo la práctica deportiva entre la sociedad riojana.

Asimismo, se ha convocado la línea de ayudas, por un importe de 230.000 euros, para la organización de pruebas deportivas de carácter nacional e internacional en La Rioja, orientada a respaldar a las entidades que participan en competiciones de carácter nacional e internacional y contribuyen a la proyección exterior de la Comunidad.

El paquete de ayudas incluye además 13.000 euros para deportistas riojanos con discapacidad y 145.000 euros para deportistas con proyección en el ámbito del rendimiento, con el fin de acompañar su progresión competitiva.

A ello se suman 62.000 euros para la formación de técnicos, jueces o gestores deportivos, reforzando la cualificación del sistema deportivo autonómico y garantizando una mejora formativa de la que se beneficiarán los deportistas riojanos.

Los plazos de presentación de solicitudes comienzan a computar desde el 14 de abril. En este sentido, las ayudas dirigidas a deportistas y formación disponen de treinta días hábiles, mientras que las destinadas a ayuntamientos, entidades deportivas y asociaciones cuentan con un plazo de dos meses. La tramitación deberá realizarse de forma electrónica a través de la sede del Gobierno de La Rioja.

UN ANTICIPO DEL 50% PARA DAR MAYOR LIQUIDEZ A LOS CLUBES

A estas nueve líneas (publicadas en el BOR de ayer, lunes 13 de abril) se sumarán siete convocatorias de las cuales dos, por su elevada cuantía, ya se ha autorizado y aprobado el gasto por el Consejo de Gobierno.

La convocatoria 2025-2026 de ayudas a las federaciones deportivas riojanas incrementa su dotación hasta los 1,1 millones de euros, consolidando el respaldo estructural a sus programas y competiciones oficiales.

Por su parte, el Ejecutivo regional destinará algo más de un millón de euros a apoyar a entidades deportivas riojanas que compiten en ligas regulares oficiales de carácter nacional y en pruebas de ámbito nacional e internacional.

Esta convocatoria, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, introduce como novedad un anticipo del cincuenta por ciento de la subvención concedida con el fin de dotar de mayor liquidez a los clubes y facilitar el inicio de la temporada deportiva en mejores condiciones de estabilidad financiera.