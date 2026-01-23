Gobierno riojano y Ayuntamiento de Cornago firman un convenio para la adecuación peatonal del entorno del Castillo - LA RIOJA TURISMO

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, día 23, el convenio suscrito por el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Cornago para impulsar la adecuación peatonal del entorno del Castillo.

El Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha formalizado este convenio de colaboración con el Consistorio de la localidad para la ejecución de esta actuación de mejora urbanística y también turística.

El proyecto tiene como objetivo principal intervenir en el entorno de esta emblemática fortificación para mejorar su accesibilidad y hacer más atractiva su visita, parada obligada dentro de la amplia ruta de castillos que existen en nuestra región.

La financiación de esta obra se articula mediante una subvención por concesión directa al consistorio por un importe total de 40.000 euros.

Estos recursos económicos están integrados en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comunidad Autónoma de La Rioja y cuentan con el respaldo financiero de la Unión Europea a través del mecanismo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El acuerdo suscrito recientemente se suma a las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) previstas para impulsar el desarrollo turístico sostenible en los municipios riojanos durante el presente ejercicio.

FORTALEZA DEL SIGLO XIII.

El Castillo de Cornago es un edificio complejo ubicado en lo alto de una colina que data del siglo XIII. Cuenta con cuatro torres construido con sillería, sillarejo y ladrillo.

Posee dos muros, el exterior, que rodea la iglesia, pudo corresponderse con el antiguo albacar, es decir, el espacio destinado a refugio de la población en caso de guerra. A este espacio se accede por el denominado Arco de la Campanilla.

Las cuatro torres que rodean el castillo son diferentes, tres circulares de distintos tamaños y una, la del este, cuadrada; solo una conserva las almenas.