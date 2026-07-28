El Gobierno riojano, dispuesto a mejorar el servicio de Oftalmología "de acuerdo con los propios profesionales"

Archivo - Imagen de una prueba en la Unidad de Oftalmología - HOSPITAL INFANTAL ELENA - Archivo

LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha asegurado que el SERIS todavía "no ha recibido una propuesta firme por parte de los representantes de Oftalmología para mejorar el servicio" pero "estamos muy dispuestos a escucharles, ampliar la atención y la actividad que se ofrece" para fortalecer el sistema público.

El Ejecutivo regional, en voz del portavoz, Alfonso Domínguez, ha respondido así tras las últimas informaciones del sindicato CSIF que indicaban que los profesionales en Oftalmología de La Rioja, adscritos al Hospital Universitario San Pedro (Logroño) y al Hospital de Calahorra, mostraban su "disposición inmediata para reforzar la atención oftalmológica y reducir de forma efectiva las listas de espera de consultas y cirugías".

Desde el Gobierno sí que matizan que para realizar intervenciones de Oftalmología no solo se necesitan a estos profesionales, sino que también "anestesistas, celadores, enfermeros...".

Aún así, "estamos en condiciones y con disponibilidad de poder ampliar la actividad que se realiza a las tardes e incluso a los fines de semana" con objeto de reducir las demoras oficiales que se están produciendo en este servicio "que es crítico y que cuenta con gran capacidad de mejora".

Finalmente ha pedido que se tenga en cuenta la "falta de profesionales sanitarios y la huelga contra el Estatuto Marco que hemos vivido este año y que están provocando incrementos en las listas de espera no solo en La Rioja, sino en España".

"Para nosotros -prosigue- es prioritario poder intervenir sobre este servicio" y muestra de ello son las medidas estructurales adoptadas por el Gobierno riojano "tan decisivas" como han sido el aumento de la actividad extraordinaria o la inversión en tecnología.

En este sentido recuerda que en el hospital de Calahorra se está llevando a cabo el cribado con el sistema Doria, un sistema de inteligencia artificial en materia de Oftalmología que está permitiendo reducir hasta más del 80% las listas de espera que se producen en este caso.

Por lo tanto, finaliza, "estamos completamente dispuestos a ampliar la atención que sea necesaria siempre de acuerdo con los propios profesionales".