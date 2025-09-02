El Gobierno riojano invertirá 2,72 millones en una plataforma tecnológica para la "eficiencia" en el consumo de agua

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha informado hoy de la próxima inversión, por parte del Ejecutivo regional, de 2,72 millones de euros en una plataforma tecnológica para la "eficiencia" en el consumo de agua.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Domínguez ha detallado que se trata de la inversión en una nueva plataforma tecnológica de gestión, control y explotación digital del abastecimiento de agua en nuestra comunidad autónoma.

Ha sido la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, quien ha elevado al Consejo de Gobierno de la licitación del proyecto para la ejecución de las obras del proyecto de la plataforma 'PLADIAGUA RIOJA'.

Una plataforma para el control, gestión y explotación digital del agua, que contribuirá a la gestión eficiente del ciclo urbano del agua en la Comunidad Autónoma de La Rioja con actuaciones en 132 depósitos de toda La Rioja, distribuidos en 102 municipios.

"Cuando esté implantada", ha dicho Domínguez, "tendremos posibilidades para la mejora y digitalización del uso integral del agua destinada a satisfacer las necesidades de la población en el abastecimiento domiciliario de agua potable".

El resultado, ha avanzado, "constituirá una infraestructura de seguimiento y optimización del conjunto del agua para abastecimiento de La Rioja, especialmente en el ámbito rural".

Y es que, ha relatado, a través de la tecnología se pueden mejorar las infraestructuras y se pueden controlar las fugas así como controlar los consumos y generar eficiencia para el ciudadano, "que pagaría menos en sus pagos diarios por el consumo de agua" y para el medio ambiente, por la sostenibilidad en el consumo del agua.