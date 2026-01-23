El Gobierno riojano invertirá 27,6 millones en 250 kilómetros dentro de un plan de modernización carretas rurales

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja invertirá 27,6 millones de euros en 250 kilómetros (lo que supone 49 carreteras) dentro de un plan de modernización de las carreteras rurales de la comunidad.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha presentado hoy la actuación acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez.

Se trata, ha dicho, de carreteras que "registran una menor intensidad de tráfico que las redes principales", pero, ha subrayado, "resultan imprescindibles para la comunicación entre diferentes núcleos de población".

Se trata de tramos, ha dicho, que "presentan un firme muy deteriorado fruto de un proceso de degradación acelerada, sobre todo por fenómenos climatológicos como la lluvia, las heladas y nevadas".

Por ello, ha indicado, "resulta necesario una actuación urgente para recuperar las características de la calzada y poder contar con una circulación en óptimas condiciones".

Estas actuaciones, que abarcarán alrededor de 250 kilómetros, de los 1.479 con los que cuenta la red autonómica de carreteras, se licitarán próximamente en dos lotes diferentes.

El primer lote incluirá 24 obras en la red de carreteras de La Rioja Alta que contarán con un presupuesto de licitación de 13,7 millones de euros.

El segundo lote comprenderá 25 actuaciones en la red de carreteras de La Rioja Media y Baja que serán licitadas por un importe de 13,9 millones de euros. En ambos casos, las adjudicatarias contarán con un plazo de treinta meses para la ejecución de los trabajos.

En estos tramos, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación y refuerzo del firme, y regularización transversal de la calzada; de mejora y limpieza de los drenajes longitudinales y transversales; de renovación de la señalización horizontal y vertical; y de adaptación del balizamiento a las nuevas exigencias de seguridad vial.

Se empleará el gravón como material de refuerzo de firme, que se aplica en frío, lo que reduce el consumo de combustible y la emisión de CO2, una técnica muy adecuada para las carreteras objeto de esta actuación, "de alto valor paisajístico, ecológico y ambiental", ha explicado la directora general de Infraestructuras.