El Gobierno riojano invertirá más de 366.000 euros para transformar el frontón de Torrecilla

Frontón de Torrecilla - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja invertirá 366.199,87 euros en la transformación del frontón de Torrecilla para permitir su uso todo el año como espacio deportivo, de ocio y sociabilidad.

Tal y como ha informado el Ejecutivo regional, la Consejería de Política Local y Lucha contra la Despoblación financiará unas obras que supondrán la instalación de una cubierta del frontón municipal "para transformarlo en una instalación más moderna, funcional y versátil".

Esta actuación, ha explicado, permitirá la práctica deportiva y la realización de actividades sociales y culturales, independientemente de la meteorología, "lo que supondrá una mejora de los servicios y de la calidad de vida".

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Torrecilla en Cameros, Sergio Martínez, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito hoy el convenio de colaboración para financiar las obras.

Se trata de la instalación de la cubierta del frontón municipal y la pista polideportiva contigua al mismo. Esta actuación cuenta con una aportación económica del Gobierno de La Rioja de 366.199,87 euros.

Osés ha subrayado la "colaboración con el Ayuntamiento para hacer realidad este proyecto que se enmarca dentro del compromiso del Ejecutivo regional de impulsar espacios de ocio, convivencia y sociabilidad en todo el medio rural que sirvan como punto de encuentro para los vecinos y que ayuden a dinamizar y potenciar la vida social, cultural y lúdica de nuestros municipios".

De esta manera, el Ejecutivo regional, ha dicho, avanza en "la mejora de las infraestructuras y servicios públicos municipales, en una decidida apuesta por promover la cohesión territorial y luchar contra la despoblación, y por potenciar el papel de las cabeceras de comarca como elementos tractores de todo el territorio".

Por su parte, el alcalde ha afirmado que "es una obra muy importante que va a dar cobertura a las actividades que realizamos con el objetivo de dinamizar nuestro municipio", una actuación que es "resultado de la colaboración institucional y del trabajo conjunto entre nuestro Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja".

La intervención, que se llevará a cabo en un complejo deportivo de más de mil metros cuadrados y cuyo coste total ascenderá a 665.817,94 euros, está promovida por el Ayuntamiento.

Tiene el objetivo de transformar este espacio deportivo "en una instalación deportiva más moderna, funcional y versátil, reforzando uno de los principales equipamientos públicos de la localidad".

De este modo, la cubierta permitirá que el recinto pueda utilizarse durante todo el año, con independencia de las condiciones meteorológicas, mejorando las posibilidades de práctica deportiva y ampliando su uso para actividades sociales y culturales organizadas por el municipio, "lo que contribuirá a incrementar las oportunidades de ocio y la calidad de vida de los vecinos de Torrecilla en Cameros y de toda la comarca".

UNA CUBIERTA LIGERA Y RESISTENTE

La actuación principal consistirá en la ejecución de una gran estructura portante diseñada específicamente para cubrir el frontón y la pista polideportiva sin interferir en la práctica deportiva.

La estructura combinará pilares metálicos situados sobre los muros existentes con pilares de madera laminada de gran altura, sobre los que se apoyarán cerchas, pórticos y vigas también de madera laminada.

Esta solución constructiva ha sido elegida por su ligereza, resistencia, durabilidad y reducido mantenimiento, además de permitir el desarrollo de las actividades deportivas.

La cubierta, que también servirá para proteger el pavimento y el equipamiento de las inclemencias meteorológicas, estará formada por paneles sándwich con aislamiento térmico y lucernarios de policarbonato translúcido, que favorecerán el aprovechamiento de la luz natural en el interior del recinto.

El conjunto se completará con canalones y bajantes integrados para la recogida y conducción de las aguas pluviales hasta la nueva red de saneamiento.

También se prevé la construcción de un nuevo graderío que sustituirá al existente, manteniendo una disposición similar pero adaptada a la nueva configuración estructural del complejo deportivo.

De este modo, se conservará la capacidad para acoger público durante competiciones y eventos, mejorando al mismo tiempo la integración de este espacio con la nueva cubierta.

Además, el proyecto incorpora una nueva red de saneamiento para la recogida y evacuación de las aguas pluviales procedentes de la cubierta.

Para ello se instalarán nuevas conducciones de PVC, arquetas de registro y un pozo de conexión con la infraestructura existente, garantizando una correcta evacuación del agua de lluvia y el adecuado funcionamiento de toda la instalación.

Por otra parte, se renovará completamente la iluminación de la instalación mediante la colocación de proyectores LED de alta eficiencia energética, dotados de un sistema de regulación y control DALI que permitirá disponer de diferentes escenas de iluminación en función de las necesidades de uso.

Este sistema mejorará la visibilidad para la práctica deportiva, reducirá el consumo energético y facilitará la celebración de competiciones y actividades con distintos niveles de exigencia lumínica.