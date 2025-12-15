El Gobierno riojano invierte 689.000 euros en apoyo de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno riojano ha renovado su apoyo a nueve entidades con las que invertirá 689.000 euros en apoyo de las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas, de las que el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha subrayado su valor estratégico.

Capellán ha participado junto con la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, y el director general de Desarrollo Rural, David Martín, en la firma de los convenios de colaboración con los representantes de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y marcas colectivas de la región.

El acto, celebrado en la Bodega Institucional de La Grajera, ha servido para formalizar la inversión de 689.000 euros que el Ejecutivo riojano destina "a potenciar la excelencia, su autenticidad, el origen y las características únicas de estos alimentos, cuya demanda por parte de los consumidores es creciente", ha dicho el Ejecutivo.

En total, son nueve las entidades que han suscrito estos convenios, cuya actividad se ha ejecutado a lo largo de 2025, para 1.012 productores, entre ganaderos y agricultores, que aglutinan 93 industrias y comercializadores, representando una superficie de 2.585 hectáreas.

Los convenios suscritos tienen como objetivo sufragar gastos de gestión, investigación y, de forma muy especial, las acciones de promoción, divulgación y marketing que permiten al producto riojano competir con éxito a nivel nacional e internacional.

"Una apuesta más del Ejecutivo por la industria agroalimentaria de La Rioja, por esos productos de calidad diferenciada que además se convierten en referencia y seña de identidad de nuestra tierra, que hacen región y que hablan de la excelencia de nuestra actividad primaria", ha destacado Capellán.

RECONOCIMIENTO EN PROYECCIÓN

Un apoyo, ha apuntado, que se va a ver incrementado en 2026 con ayudas para que los productos que tienen más proyección de crecimiento futuro tengan su reconocimiento en promoción y también en cuanto a infraestructuras de producción, caso de la Nuez de Pedroso o la Alubia de Anguiano.

La nuez contará con un convenio adicional de 70.000 euros para poder tener una secadora especializada que permitirá llegar al mercado con mayor capacidad y regularidad, preservando ese sabor tradicional y toda su esencia y sus características.

Por su parte, los productores de Alubia contarán con un proyecto de Centro de Selección de Legumbre gracias a una inversión de 78.222 euros que aporta el Gobierno de La Rioja a través de la partida de proyectos emblemáticos.

También verá incrementado su convenio la IGP del Chorizo riojano, hasta alcanzar los 175.000 euros en 2026. Se trata, ha apuntado el presidente, de "un producto reconocido en los mercados nacionales e internacionales, en crecimiento y en expansión, que impulsa campañas de marketing y promoción muy dinámicas, muy renovadas".

Entre las partidas más destacadas se encuentra la destinada a la DOP Peras de Rincón de Soto, que recibe 255.000 euros, a los que se suman 54.000 euros adicionales por la organización de la I Feria de Productos de Calidad de La Rioja.

Asimismo, la DOP Aceite de La Rioja cuenta con un apoyo de 135.000 euros, mientras que la IGP Chorizo Riojano recibe 100.000 euros. Esta última entidad, que etiqueta anualmente más de 2,5 millones de piezas, verá reforzada su estrategia de marca para aumentar su visibilidad en eventos culturales, ferias y gastronomía de vanguardia.

El resto de los convenios se distribuyen entre la DOP Queso Camerano (40.000 euros), la DOP Alubia de Anguiano (40.000 euros), la IGP Nuez de Pedroso (30.000 euros), la IGP Pimiento Riojano (20.000 euros) y la IGP Coliflor de Calahorra (20.000 euros) y la Asociacion Riojana de Fabricantes-Expendedores de Panadería y Pastelería (5.000 euros).

La firma de estos acuerdos permite a los Consejos Reguladores y asociaciones de productores afrontar sus gastos de funcionamiento y asistencia técnica con mayor solvencia.

Capellán ha insistido en que el Ejecutivo regional seguirá "apoyando a todas las IGP y a todas las DOC de la Rioja para seguir contribuyendo a su promoción y ayudándolas en esa labor de diferenciar nuestros productos con la máxima calidad".

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja, ha dicho, "protege la identidad y el origen de sus productos más emblemáticos, e impulsa una economía rural dinámica, capaz de generar empleo y fijar población a través de la calidad diferencial y el prestigio de sus marcas".