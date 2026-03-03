El Gobierno riojano invita a las partes a llegar a un acuerdo en el sector de las residencias ante la huelga

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha invitado a las partes a llegar a un acuerdo en el sector de las residencias de personas mayores ante la huelga prevista para el próximo viernes, 6 de febrero.

Domínguez, preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha recordado que el Ejecutivo riojano "ya rindió cuentas sobre cuál era su opinión y sus actuaciones en la pasada sesión del Parlamento de La Rioja".

"No nos queda más que invitar a las partes a intentar llegar a un acuerdo, que sería lo positivo para todos y cada uno de los riojanos", ha indicado.

Con respecto a los servicios mínimos, ha entendido que, al igual que con la huelga de médicos, "son sectores de servicios públicos especialmente sensibles por el tipo de usuarios que tienen".

"En el caso del sector sanitario son pacientes y en el caso del sector de residencias son personas usuarias de residencias, por tanto, personas mayores y personas con necesidades en materia de discapacidad", ha dicho.

Ha añadido: "Respetando totalmente el derecho a la huelga de todos los trabajadores, hay un puntito de atención superior o interés superior en los usuarios de las residencias y las personas con discapacidad y, por eso, trabajamos con unos servicios mínimos más intensos que en otro tipo de sectores".