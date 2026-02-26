León replica que su responsabilidad en el conflicto de las trabajadoras de residencias es "reforzar la base económica"

Archivo - La consejera de Empresa, Belinda León - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Ricardo Velasco ha reclamado hoy a la consejera de Economía, Belinda León, que "no se ponga de perfil" en el "conflicto" de las trabajadoras de residencias y ésta le ha replicado que su responsabilidad es "respetar la negociación colectiva" y "reforzar la base económica".

En el pleno del Parlamento de hoy, Velasco ha preguntado "qué gestiones ha realizado el Gobierno de La Rioja para mediar entre los sindicatos del sector de residencias y centros de día de La Rioja".

"Este Gobierno", le ha contestado la consejera de Economía, Belinda León, "trabaja y trabajará siempre para proporcionar al sector un entorno económico más sólido que facilite sus procesos de negociación".

El diputado socialista le ha replicado que "el mercado no lo arregla todo" y "por la propia inercia las cosas no se arreglan". Le ha insistido en que "las trabajadoras y trabajadores de los centros de día y residencias de mayores están exigiendo un convenio justo".

"La carga de trabajo es muy alta y falta el descanso, faltan la cobertura de muchos puestos de trabajo, hay una imposibilidad de la conciliación de la vida laboral y familiar y nos encontramos con plantillas muy envejecidas", ha clamado.

Tras destacar la importancia de la subida del Salario Mínimo interprofesional, ha señalado que "nueve puestos de trabajo de las tablas de este convenio están por debajo" de éste.

"Esto, señorías, da pie a pensar qué está ocurriendo en este sector. Es un sector muy feminizado, con lo cual también tiene una gran incidencia la brecha salarial", ha dicho.

Por tanto, ha pedido al Gobierno riojano que "ejerza sus competencias". "Sí, no se ría, señora Martín", le ha dicho en este caso a la consejera de Políticas Sociales, "tenemos competencias en relaciones laborales y diálogo social. Y usted tiene las competencias en promoción de la autonomía personal y dependencia".

"Ejerzan esas competencias. Tiene las competencias de inspección, supervisión y sanción. Ejérzalas", le ha clamado a León pidiéndole, además, que "retire esa vergonzosa resolución relativa a la imposición de penalidades".

León, que ha asegurado que esa resolución está retirada, ha empezado por dar la bienvenida a las trabajadoras de residencias presentes como público, y que, ha reconocido, están pasando "por una delicada situación".

Tras decir que cuentan "con el apoyo del Gobierno" ha explicado que el Gobierno de La Rioja "trabaja con un objetivo muy claro, que es actuar en donde realmente se generan las condiciones para que haya mejores convenios, que es en la sostenibilidad financiera del sistema y en la palanca de la economía".

A continuación, ha incidido en que la negociación colectiva "es competencia de las partes legitimadas, los sindicatos y la patronal, y así lo establece la Constitución y así lo establece el Estatuto de los Trabajadores".

"Los gobiernos autonómicos no negociamos convenios, no fijamos las tablas salariales y no sustituimos a los agentes sociales", ha dicho añadiendo que, aunque no le corresponde "asumir ese papel negociador, sí que ha mantenido reuniones con las partes".

"Ustedes hablan de mediación y de intervención, y nosotros hablamos de responsabilidad institucional. Hemos optado por reforzar la base económica para que el diálogo social pueda prosperar con garantías", ha dicho a los diputado socialistas.

Así, ha destacado: "Mejorar los salarios y las condiciones laborales es legítimo y es deseable, pero hacerlo sin garantizar la sostenibilidad económica les puedo asegurar que es sencillamente irresponsable".

La respuesta a la pregunta de Velasco, ha concluído, "es clara: respetar la negociación colectiva, no interferir políticamente en procesos que corresponden a los agentes sociales y reunirse con las partes para facilitar el diálogo y el clima de entendimiento".

"Y sobre todo reforzar presupuestariamente el sistema para que los acuerdos que se alcancen sean sostenibles y reales, que es lo que necesitan", ha indicado.