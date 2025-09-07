Gobierno riojano muestra su amplia oferta turística a un grupo de turoperadores internacionales de ocio y naturaleza

El Gobierno de La Rioja muestra su amplia oferta turística a un grupo de turoperadores internacionales especializados en naturaleza y turismo rural - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha mantenido un encuentro de trabajo con ocho turoperadores internacionales que están de viaje de prospección por la región. El Gobierno de La Rioja y la Oficina Española de Turismo en Berlín han organizado este programa con el claro objetivo de que estos agentes de viaje comerciales conozcan el destino de primera mano para que incluyan o actualicen la oferta riojana en los paquetes turísticos que ofertan a sus clientes.

En concreto, el grupo de turoperadores especializados en naturaleza, estilo de vida, cultura y enogastronomía llevan a cabo unas completas jornadas de conocimiento de la oferta turística en La Rioja con visitas programadas a distintos recursos, alojamientos, productos, experiencias y planes enoturísticos, culturales o gastronómicos, entre otros.

Estos turoperadores son: Pilger Reisen, Hauser Exkursionen, Karawane Reisen, erlebe.de, Conti-Reisen, Abanico Reisen y Travel- to-Nature. Desde ayer y hasta el próximo martes, estos agentes de viajes conocerán que La Rioja es un destino único con inigualables experiencias en varios puntos de la región.

El objetivo de esta acción promocional, que viene a sumarse al resto de iniciativas que se desarrollan desde el Gobierno de La Rioja en materia turística con la participación en múltiples ferias, foros, encuentros con profesionales, periodistas especializados, turoperadores y prescriptores, entre otras, es dar a conocer sobre el terreno todos los atractivos turísticos de la región.

Este viaje de prospección ha sido organizado por el Gobierno de La Rioja con la colaboración de la Oficina Española de Turismo en Berlín, en el marco del Plan Anual de Actuación firmado con Turespaña para este año 2025. Una acción que se enmarca en la estrategia del Gobierno regional por la promoción del turismo rural y de naturaleza.