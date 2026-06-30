El Gobierno riojano muestra "prudencia y respeto" ante el inicio de negociaciones para la compra de MASA por Airbus

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha expresado su "absoluta prudencia y respeto" ante el inicio de conversaciones para la compra del Grupo MASA, especializada en la fabricación de piezas de grandes dimensiones para la industria aeroespacial, por parte de Airbus.

A preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha explicado que "son negociaciones entre dos empresas privadas" y, en estos casos, "el Gobierno solo puede mostrar prudencia".

Sí que ha recordado que MASA -con sede en Agoncillo (La Rioja)- "es una empresa muy importante que genera empleo de calidad en nuestra comunidad y en un sector con mucha capacidad de investigación, innovación y conocimiento".

Por tanto, finaliza, "esperamos que vaya bien tanto para la empresa y para sus trabajadores".