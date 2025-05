El Gobierno riojano "obligado" a solicitar 100 millones de euros al "no actualizar" el Central las entregas a cuenta

TORRECILLA EN CAMEROS (LA RIOJA), 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha anunciado que el Ejecutivo riojano ha solicitado al Consejo de Ministros la autorización para formalizar un préstamo, a corto plazo, al Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe máximo de 100 millones de euros. Un hecho, al que se ve "obligado" la administración riojana al "no actualizar el Gobierno central las entregas a cuenta".

Domínguez ha realizado este anuncio, en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que de manera extraordinaria se ha celebrado en Torrecilla en Cameros.

Ha recordado que en los últimos meses las comunidades autónomas "están siendo muy contundentes" y están "reivindicado" la situación que se está produciendo por la "falta de presupuestos generales del Estado", que está provocando "una infrafinanciación" de todas ellas.

Domínguez ha apuntado que "no es que no tengamos presupuestos generales del Estado en el año 2025, es que no tuvimos presupuestos generales del Estado en el año 2024, por lo que nos encontramos en una situación de presupuestos prorrogados desde el año 2023 hasta ese momento".

El portavoz del Gobierno ha apuntado que "esta situación por la falta de actualización de entregas de cuenta del sistema de financiación hace que las comunidades autónomas estemos recibiendo el mismo dinero que recibíamos en el año 23 como si no hubieran pasado dos años y como si no hubiera nuevos presupuestos en todas las comunidades autónomas".

En el caso de La Rioja, Domínguez ha señalado que "hayamos perdido 253 millones de euros, de los que 197 provienen de la falta de entregas a cuenta". De hecho, ha asegurado que "contemos con 17 millones de euros menos al mes para financiar todos los servicios públicos".

Ante esta situación, y para "garantizar" los servicios públicos "nos vemos obligado a acudir a ese endeudamiento" de 100 millones de euros, que "es menos de lo que nos faltaría por llegar de 253 millones de euros". Este hecho, ha asegurado Domínguez "se solucionaría con un Real Decreto del Gobierno central publicando en el BOE la actualización de las entregas a cuenta".