El Gobierno riojano pide al Central que "rectifique" la "errónea" Ley de Vivienda

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha reclamado al Gobierno central que "rectifique" la "errónea" Ley de Vivienda. No obstante, ha apuntado que, mientras tanto, el Gobierno riojano "está trabajando" en reforzar la seguridad jurídica de los propietarios frente al impago de la renta en viviendas alquiladas.

Ha sido a una pregunta planteada por el diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Héctor Alacid. Éste último, ha señalado que la cuestión "no deja de responder a una preocupación creciente que hay entre los miles de riojanos que, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, han puesto una vivienda en alquiler; la gran mayoría pequeños propietarios, trabajadores, familias, incluso pensionistas".

Con ello, cuando llega el impago "se encuentran con una realidad de lentitud en los procesos, costes que tienen que ver con la realidad", por lo que ha reclamado que se "afronte esa incertidumbre jurídica", porque esto "genera inseguridad y, al margen de que no haya viviendas en el mercado, provoca que muchas de ellas se retiren del mercado de alquiler, reduciendo la oferta y, por lo tanto, dificultando el acceso a la vivienda".

Ante esto, Alacid ha criticado que el Ejecutivo riojano "eche balones fuera, culpando al Gobierno de la nación, que en gran medida tiene la culpa del 99 por ciento de los males que asola nuestro país".

En la dúplica, Osés ha admitido que "es evidente que hay un problema que no es que lo señale el Gobierno de La Rioja sino los expertos en el sector, que es la Ley estatal de vivienda y que todo el mundo coincide en que ha sido el desencadenante principal de la situación que atravesamos en este momento".

Ello "tiene una consecuencia nefasta en el mercado, ya que si no hay seguridad jurídica y creo que en esto coincidiremos lo que provoca es lo que está pasando que la gente esté retirando las viviendas del mercado del alquiler".

Con esto, ha insistido el consejero que "hemos pedido al Ministerio de Vivienda que trabaje con las comunidades autónomas en rectificar esa Ley de vivienda errónea".

No obstante, ha apuntado que "el Gobierno de la Rioja lógicamente no es no es ajeno a esta realidad que están padeciendo los propietarios de defensa de la propiedad privada y, desde el IRVI, cuenta con un programa importante, como es 'Habita Rioja' con 1.200 contratos de alquiler que penden del mismo, y que da garantías de cobro". Finalmente, el consejero ha recordado también la puesta en marcha del 'IRVI Contigo' que hace un labor de mediación de evitar esos impagos".