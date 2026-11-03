Gobierno riojano recuerda que la reorganización de emisiones de TDT por la incorporación de UHD obliga a resintonizar TV

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja informa a los consumidores de TDT de la reorganización de sus emisiones al incorporarse emisiones en ultra alta definición (UHD) mediante el estándar DVB-T2, una nueva fase que incluirá también la reorganización de los canales y la incorporación de nuevas frecuencias televisivas.

Durante la madrugada del próximo jueves, 5 de noviembre, el múltiple RGE2 abandonará el sistema DVB-T y comenzará a utilizar DVB-T2, el estándar de segunda generación de la televisión digital terrestre y que permite aprovechar de forma más eficiente la capacidad disponible y facilita la introducción de emisiones de mayor resolución.

A partir de las 8 horas, horario peninsular, se recomienda a los telespectadores realizar una nueva búsqueda automática de canales. Ese mismo día se producirán los principales movimientos del resto de servicios entre los distintos múltiplex nacionales.

Entre los canales afectados estarán DKISS, A3Series, y BeMad. Los movimientos previstos incluyen el paso de A3Series al MPE2, BeMad al MPE3 y DKISS al MPE5. El MPE5 además incorporará La Séptima, un nuevo canal cuyo lanzamiento está previsto el mismo 5 de noviembre, inicialmente en HD.

Estos cambios pueden provocar que algunos canales aparezcan en posiciones diferentes después de realizar la búsqueda automática.

CONTRATO.

En paralelo a esta reorganización, el Ejecutivo autonómico recuerda que el 16 de noviembre finaliza el plazo fijado para que las empresas interesadas opten a la licitación del contrato destinado a asegurar el acceso a la televisión digital y la radio en 118 municipios rurales sin cobertura TDT, con un presupuesto de 6,4 millones de euros.

Este contrato garantiza que 46.475 vecinos de estas localidades sin red propia dispongan de acceso a la televisión digital en condiciones óptimas de calidad, un recurso esencial para la cohesión territorial y la igualdad de acceso a la información de todos los ciudadanos riojanos con independencia de donde residen.

El servicio garantizará que todos los ciudadanos de las zonas afectadas puedan recibir los canales nacionales y autonómicos, incluyendo la desconexión regional de TVE en La Rioja.

Entre los canales incluidos se encuentran La 1, La 2, Clan, 24 Horas, Teledeporte, Antena 3, La Sexta, Cuatro, Telecinco, TVR y La 7 Rioja, además de las emisoras de radio: Radio Nacional La Rioja, Radio Clásica HQ, RNE 3 HQ, Radio 5, Radio Exterior, Kiss FM, Hit FM, esRadio, SER, Los 40, Dial, Radio Marca, Radio María, Cadena 100, BOM Radio, Onda Cero, Europa FM, Melodía FM, Cope, Rock FM, Los 40 classic, Los 40 Urban, Radiolé, Cope Rioja y La 7 Rioja Radio.

El contrato incluirá la difusión y transporte de canales, la operación y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema, así como la adaptación del equipamiento ante cambios de frecuencia o reordenaciones del espectro, como la de este 5 de noviembre.