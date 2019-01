El Gobierno riojano sospecha que el incendio en Pradejón fue "provocado"

Publicado 23/01/2019 12:59:07 CET

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Iñigo Nagore, ha informado hoy de que el incendio ocurrido en la madrugada del lunes al martes en la antigua planta de reciclaje en el paraje de Cantarroyuela, en el término municipal de Pradejón, "se está investigando por vía judicial" pero desde el Ejecutivo se sospecha que pudo ser "provocado".

"Yo solamente puedo decir", ha relatado el consejero a preguntas de los periodistas, "que a la planta, que no tenía autorización para operar desde el año 2012 se le había pasado el plazo para presentar un plan de desmantelamiento".

"Pocas veces creo en las casualidades", ha añadido al tiempo que ha señalado la coincidencia de que se agote el plazo para presentar un plan de desmantelamiento y se queme. De este modo, el Gobierno sospecha que fue "provocado de forma intencionada".

Nagore, que ha insistido en que no se trataba de residuos peligrosos, ha explicado cómo no ha sido posible su cierre, a pesar de no tener autorización, porque cada vez que iban "contra el propietario cambiaba de manos, además con empresas que no estaban radicadas en La Rioja".

En este momento, tiene un expediente sancionador, de 45.000 euros, por no contar con autorización, y en caso de que no desmantele la instalación el Gobierno riojano tiene previsto seguir con multas cada mes, "prácticamente", hasta que lo haga.

"Vemos que la propiedad va cambiando de manos, y no tiene una actividad permanente, por lo que ha sido complicado, por parte de la Administración, meter mano", ha contado al tiempo que ha señalado que el objetivo es que la instalación "se cierre completamente".

Ha subrayado que la empresa no tiene nada que ver con la planta que gestiona los sustratos usados del cultivo del champiñón y albergaba residuos de plástico y madera. En 2012, en teoría, paralizó la actividad, aunque continuaba teniendo residuos.

Nagore también ha informado de que no existe ninguna planta más con expediente de cierre. El año pasado se procedió al desmantelamiento de una, en Albelda, aunque a diferencia de este caso, había "un gestor identificado"; y en este caso "no hay gestor, hay propiedad (Apuesta Inmobiliaria) que, además, va arrendándose".