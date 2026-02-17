Gobierno riojano ve "equilibrados" los servicios mínimos de la huelga de médicos; "Por encima siempre está la salud"

Manifestante porta pancarta con lema 'Mónica García dimisión' durante la manifestación contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, a 14 de febrero de 2026, en Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha asegurado que el Gobierno de La Rioja es "muy respetuoso" con los derechos de los trabajadores a la huelga, en referencia al parón de los profesionales médicos para exigir un Estatuto Marco propio, pero como matiza "se respeta sin olvidar la salud de los pacientes".

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. Con respecto a las informaciones de algunos sanitarios que expresan que los servicios mínimos impuestos han sido abusivos, el portavoz ha explicado que "es difícil equilibrar" esta situación pero el Gobierno riojano "siempre pondrá por encima los derechos de la salud".

Considera que los servicios mínimos están "equilibrados" a pesar de que, como indica, el Gobierno de La Rioja es "muy respetuoso" con esta medida porque los facultativos quieren "mejorar sus condiciones laborales". Pero "hay que hacernos cargo de un valor superior, como es el derecho a la salud".

Además, afirma, "notamos que la huelga está teniendo una incidencia amplia y respetable" en un entorno en el que hay "una falta clara de profesionales sanitarios, cualquier huelga tiene incidencia pero por ello pedimos al Estado que asuma su responsabilidad inmediatamente y llegue a un acuerdo porque es lo que deben hacer" para evitar prolongar esta situación en el tiempo.

Ha pedido así "que se negocie de verdad con los médicos de este país para mejorar las condiciones laborales del sector" ya que está teniendo "incidencia directa en los servicios sanitarios que se deben ofrecer a los pacientes".