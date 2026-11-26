Gorgorito invita a asomarse a la Navidad y descubrir el comercio local, que engalana sus escaparates y premia la compra - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, acompañado por el presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara, Fernando Cortezón, y representantes de Asociaciones de Comerciantes de distintas zonas de Logroño, Portales, Cien Tiendas, Acovara, Zoco y Casco Histórico, además de responsables de comercios de la zona, han presentado esta mañana la campaña navideña que se va a poner en marcha en los comercios de la ciudad durante los días festivos.

"La Navidad es una época del año muy familiar, pero que también se vive con intensidad y se respira en las calles y en los comercios de Logroño. Unos días en los que la gente sale a las calles a celebrar y disfrutar en compañía y en la que el comercio de Logroño tiene un papel clave, dinamizando y llenando de vida nuestra ciudad".

"Contar con la colaboración del comercio en la Campaña Navideña es un éxito que nos hace crecer como ciudad", ha indicado el edil. "Por un lado, fomentan que nuestras calles se llenen de vida con logroñeses y logroñesas y también con visitantes, que vienen a disfrutar de nuestra oferta comercial, cultural y de ocio. Y, por otro, contribuyen a que los comercios sigan creciendo y ofreciendo su mejor producto. Según los datos de los últimos años, el 20% de la facturación anual de los comercios se concentra en el periodo de Campaña Navideña, llegando incluso al 50% en el caso de las tiendas de juguetes".

Este año, la campaña navideña es aún si cabe más ilusionante, ya que la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento ha contado con la voz e imagen de Gorgorito, que invita a logroñeses, logroñesas y visitantes a descubrir el comercio local y adentrarse en él. El concejal de Promoción de la Ciudad ha querido "agradecer a Maese Villarejo por ceder la imagen de su famoso personaje infantil y poner su voz a la cuña comercial que se va a emitir durante toda la Navidad".

BUZÓN DE LOS DESEOS Y DOS VIAJES A PORT AVENTURA

Los comercios de nuestra ciudad son el lugar donde logroñeses y logroñesas pueden encontrar todo aquello que quieran conseguir, por eso la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento entregarán a los comercios adheridos un Buzón de los Deseos. Se trata de un buzón decorativo de madera que los establecimientos colocarán en su entrada o en cualquier espacio visible para que los más pequeños puedan depositar sus cartas dirigidas a Papá Noel o a los Reyes Magos.

Sainz ha indicado que "cada comercio local se convierte así en un pequeño punto de ilusión navideña, no solo por recibir estas misivas llenas de deseos, sino también porque entre todas las cartas depositadas por los compradores, se realizará el sorteo de dos viajes a Port Aventura". Los más de 600 comercios adheridos a esta Campaña Navideña, ha indicado el edil "recibirán también la imagen de Gorgorito para colocar en su escaparate, además de una alfombra roja de 2x1 metros para decorar la entrada de su comercio y hacer el acceso aún más atractivo, además del ya mencionando Buzón de los Deseos".

MÁS DE 150 COMERCIOS PARTICIPAN EN EL CONCURSO DE ESCAPARATES

Durante la Navidad, la ciudad no solo se engalanará con luces y música, sino que también lo hará a través de sus escaparates, que son las ventanas de nuestro comercio. Por eso, desde la Cámara de Comercio junto con el Ayuntamiento de Logroño, se ha puesto en marcha de nuevo el Concurso de escaparates navideños.

El concejal de Promoción de la Ciudad ha destacado que "decorar los escaparates contribuye a llenar Logroño de ambiente navideño, contagia la magia y engalana la ciudad de ilusión. Y en esto, el tejido comercial de nuestra ciudad está muy implicado, ya que más de 150 comercios se han inscrito en este concurso de escaparates".

El certamen cuenta con tres premios que se destinarán a mejorar y renovar los propios comercios de Logroño, con un primer premio de 1000 euros y dos accésits de 500 euros que se invertirán en mejorar infraestructuras o equipamiento de los locales.

UNA COLABORACIÓN CONTINUA ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO Y EL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Logroño trabaja con la Cámara de Comercio a través de un convenio de colaboración que se mantiene durante todo el año y gracias al cual se han podido desarrollar actividades de fomento y apoyo al comercio de la ciudad. Solo en los últimos meses se han llevado a cabo iniciativas como las Rutas Comerciales, que se agotaron en apenas unas horas, los desfiles de moda en enclaves emblemáticos de la ciudad y CUCO o el reparto sostenible, entre otras muchas actividades que buscan poner en valor la calidad de nuestro tejido comercial.