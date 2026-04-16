La Gota de Leche acoge la exposición 'Literatura e Imagen de la obesidad' dentro de las actividades del Mes de la Salud - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Gota de Leche acoge la exposición 'Literatura e Imagen de la obesidad. Reflexión para el cambio', dentro del programa de actividades impulsado desde el Ayuntamiento de Logroño con motivo de la celebración del Mes de la Salud.

El programa 'Abril, mes de la Salud', dinamizado por Logroño Salud desde Servicios Sociales del Ayuntamiento, ofrece durante el mes de abril diferentes actividades que generan bienestar emocional y salud física, así como otras relacionadas con factores como la alimentación saludable, la prevención del alcohol y otras adicciones, la salud digital, la parentalidad positiva o la prevención de la soledad no deseada.

La exposición 'Literatura e imagen de la obesidad', ofrecida por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, podrá visitarse hasta el 28 de abril en la Gota de Leche, con visitas guiadas los viernes por la mañana.

El horario de visita es de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 22 horas; los sábados de 10 a 14 horas y de 18 a 22,30 horas.

UNA ENFERMEDAD ESTIGMATIZADA.

La muestra consta de 37 imágenes pertenecientes al premio Baros, una iniciativa anual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición en la que pacientes con obesidad muestran, a través de fotografías, cómo ven su enfermedad.

El objetivo de esta exposición es reflexionar sobre la relación que tenemos con la comida y con nuestro propio cuerpo, además de intentar poner de manifiesto que la obesidad es una enfermedad muy complicada y difícil de manejar, que está muy presente en nuestra sociedad, pero a la vez muy estigmatizada y debemos poner los medios para tratar con la dignidad que merecen a los pacientes que la sufren.

El Ayuntamiento de Logroño está adherido al manifiesto "Alianza Ciudades contra la Obesidad" promovido por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), para trabajar en propuestas que fomenten la reducción de la tasa de obesidad y las enfermedades asociadas, como la diabetes mellitus tipo 2.