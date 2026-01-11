La Gota de Leche arranca 2026 con variados talleres, música, literatura, café filosófico o exposiciones

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Gota de Leche de Logroño arranca este 2026 con una variada programación, dirigida fundamentalmente a jóvenes de entre 16 y 35 años, y que incluye talleres y cursos sobre diferentes temáticas, café filosófico, música, literatura y exposiciones, entre otras propuestas.

Además, se podrá seguir haciendo uso de los espacios y servicios habituales de este espacio juvenil, como las asesorías, sala de usos múltiples, espacios para ensayos, etc.

En el área formativa, se ha programado el curso 'Fotografía desde cero', que se desarrollará los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de enero, de 19,00 a 20,30 horas. Con una cuota de 6 euros, cuenta con 9 plazas y está dirigido a jóvenes que quieran aprender los fundamentos técnicos y creativos para dominar una cámara, sea réflex, sin espejo o incluso la del teléfono móvil. Las inscripciones pueden realizarse en la web lagota.es

El 26, 27 y 28 de enero, de 19,00 a 20,30 horas, tendrá lugar el curso 'Sonido y acústica', también con 8 plazas y 6 euros de cuota de inscripción. Busca explicar conceptos relacionados con el mundo del audio y facilitar una primera toma de contacto con los componentes de la cadena de grabación. Las inscripciones están abiertas en lagota.es También en este mes de enero se llevará a cabo un curso sobre 'Cómo buscar empleo en el mundo digital'.

Impartido por Cibervoluntarios y con 16 plazas, se desarrollará los días 26, 27, 28 y 29 de enero. Se trata de un curso gratuito.

Además, el 28 de enero a las 16,30 horas tendrá lugar un taller sobre 'Búsqueda de estudios universitarios y de Formación Profesional'. Impartido por Cristina Morán, se trata de un taller gratuito y las inscripciones pueden realizarse en lojoven.es.

Finalmente, el 24 de enero a partir de las 18,15 horas se ha programado un taller gratuito sobre Juegos Modernos. La edad mínima para participar es 8 años y los menores de 16 deberán estar acompañados por una persona adulta. Las inscripciones están abiertas en lojoven.es

CAFÉ FILOSÓFICO, MÚSICA Y LITERATURA

En este mes de enero, La Gota de Leche propone una nueva sesión del Café Filosófico que coordina Marina Rodríguez. Será el 24 de enero, de 12,00 a 13,30 horas, y puede formalizarse la inscripción en lojoven.es.

En el ámbito literario, el 23 de enero a las 19,30 horas, se presentará el libro 'La guardia de la sombra', de Nea R. Sato. La entrada será libre hasta completar aforo.

También habrá espacio para la música, en este caso con el concierto de Yavi Ruiz el 30 de enero a las 20,00 horas. Con entrada libre hasta completar aforo, este recital servirá para que el artista, compositor y multinstrumentista riojano presente su nuevo disco de folk rock alternativo.

EXPOSICIONES

Este mes pueden visitarse tres exposiciones en la Gota de Leche. Así, en el patio central, hasta el 29 de enero, se podrá disfrutar la muestra 'Hilos de historia. Un viaje al pasado a través de la indumentaria', de Melania Verbenas. El 16 de enero, además, la artista trabajará en directo en la sala a las 18,00 horas.

En el pasillo de exposiciones de la planta baja se ubica, hasta el 30 de enero, la muestra 'Retrospectiva Viajera 2025', que reúne las fotografías de los viajes que se han compartido en la Gota de Leche durante el año pasado: Indonesia, Venecia, Alaska, etc. Finalmente, en el pasillo de exposiciones de la primera planta, hasta el 30 de enero, se puede visitar la muestra 'Ilustraciones & Tribulaciones', de Andrés Viguera.