La gran cita del ciclismo por carretera reunirá 200 profesionales, en 122 kms y 17 municipios en la IV Clásica La Rioja

La gran cita del ciclismo por carretera contará con 200 profesionales, 122 kms y 17 municipios en la IV 'Clásica La Rioja, Memorial Arturo Grávalos' - GOBIERNO DE LA RIOJA

Será el próximo 23 de mayo con salida en Lardero y llegada en Villamediana LOGROÑO 18 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 ciclistas, 122 kilómetros de carrera y 17 municipios riojanos. Así será la IV Clásica La Rioja, Memorial Arturo Grávalos que se celebrará en la región el próximo 23 de mayo. La salida será desde Lardero, a las 11,30 horas, y se prevé la llegada a Villamediana de Iregua, sobre las 14,10 horas.

Así lo han presentado este lunes el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, junto al presidente de la Federación Riojana de Ciclismo, Javier Izquierdo. En la cita se podrá disfrutar de los mejores equipos Élite y Sub-23. Una oportunidad también para conocer a las futuras promesas que pronto brillarán en el ciclismo profesional, nombres que liderarán pelotones internacionales en muy poco tiempo.

Diego Azcona ha explicado que aunque es una carrera joven "ya se ha posicionado claramente como una prueba muy importante en el panorama nacional". Además, aprovechando el circuito, también se celebrará el Campeonato de La Rioja.

LA RIOJA, TERRITORIO DE CICLISMO

Azcona ha destacado que la organización es de calidad para hacer "una comunidad como territorio de ciclismo". Además ha asegurado que el Gobierno riojano seguirá apoyando este tipo de eventos que combina el alto nivel, la dinamización del territorio, ayuda a promocionar los hábitos saludables y genera un impacto económico en la región.

Pero como ha añadido "es muy interesante porque ayuda a visibilizar nuestros municipios" ya que pasará por Lardero, Entrena, Navarrete, Ventosa, Huércanos, Arenzana de Arriba, Bezares, Santa Coloma, Manjarrés, Alesón, Sotés, Daroca, Sorzano, Entrena, Alberite, Villamediana, Ribafrecha y Ventas Blancas para terminar de nuevo en la localidad villametrense.

"LOS MEJORES"

Por su parte, Javier Izquierdo ha destacado que en esta carrera participarán "los mejores a nivel nacional e internacional con los mejores equipos y los más punteros. Todos quieren venir a hacerla porque no es casualidad que en los tres años anteriores, los cuatro ganadores han pasado a profesionales".

Aunque como pueda parecer es una carrera "más bien llana", Izquierdo ha reconocido que cuando terminan "siempre nos dicen que les tiemblan las piernas. Es corta pero va muy rápido, con mucho tobogán y aunque no son puertos excesivos el ritmo de la prueba lo van poniendo ellos mismos".

Este evento es posible gracias a la S.C. Biciclón y al apoyo de los Ayuntamientos de Lardero y Villamediana de Iregua. Gracias también a Kia Garte (Coche oficial), Fundación Rioja Deporte, Federación Riojana de Ciclismo y el Gobierno de La Rioja.