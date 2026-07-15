Gran parte de España continúa este jueves en riesgo por calor y 11 provincias estarán en aviso por tormentas

Mujer con abanico - EUROPA PRESS

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gran parte del país continúa este jueves en aviso amarillo o naranja por las altas temperaturas y once provincias estarán en aviso por tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en Andalucía el calor pone en aviso naranja a Almería y Granada y en amarillo a Córdoba, Jaén y Málaga; en Aragón, está en aviso naranja por las altas temperaturas Zaragoza y amarillo Teruel y Huesca, que también está en riesgo por tormentas; y, en Castilla y León, lluvias y tormentas ponen en riesgo a Burgos, León y Palencia.

Además, Asturias está en riesgo importante por lluvias y en riesgo por tormentas; Baleares en riesgo importante por calor; Cantabria en riesgo por lluvias y tormentas; Murcia en riesgo importante por calor, que también pone en riesgo a Navarra y La Rioja.

En Castilla-La Mancha, está este jueves en aviso naranja por las altas temperaturas Albacete y en aviso amarillo Cuenca; en Cataluña, en aviso amarillo por calor están Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida, que también está en riesgo por tormentas; y en Galicia, La Coruña y Lugo están en riesgo por lluvias y tormentas y Lugo en riesgo importante por lluvias y en riesgo por tormentas.

Asimismo, en la Comunidad Valenciana está en aviso naranja Alicante por las altas temperaturas, al igual que Valencia, que también está en riesgo por tormentas.

Este jueves se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el Cantábrico y en Galicia, se esperan cielos nubosos o cubiertos.

Por la tarde, con el desarrollo de nubosidad de evolución en el noroeste, se esperan chubascos fuertes o muy fuertes, con tormentas y ocasionalmente granizo, en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y el noroeste de Castilla y León; también se esperan tormentas en los Pirineos y en el interior de Valencia.

Son probables las brumas en el interior de las regiones del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia; y se espera la presencia de calima en el tercio oriental de la Península, Baleares y las islas Canarias orientales.

Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular, Galicia y, de forma notable (más de 6 grados), el alto Ebro y Valencia; no se esperan cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en el nordeste, Andalucía y el cuadrante sureste, y los 38-40 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir, Murcia, Mallorca y las depresiones del sur y de Lleida.

Las mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad sur peninsular y descenderán en el Cantábrico, el alto-medio Ebro y los Pirineos más occidentales. Se darán noches con mínimas por encima de los 20-25 grados en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos.

En cuanto al viento soplará el alisio en Canarias, con intervalos fuertes en zonas expuestas, y poniente moderado en el Estrecho y Andalucía oriental.

Se espera viento flojo en general en el resto, con un predominio de la componente norte en el Cantábrico y de la oeste en el resto; por la tarde, tenderá a arreciar en zonas del centro-este, y no se descartan rachas muy fuertes en los Pirineos.