La Gran Recogida 2025 en La Rioja se cierra con la posibilidad de contar con 167.840 kilos de alimentos

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Gran Recogida del 2025 se ha cerrado con la posibilidad de poder contar con 167.840 kilos de alimentos, que resultan de los 60.748 kilos de alimentos que entregaron a los 1.200 voluntarios presencialmente, a lo que se han sumado los 127.440 euros, a los que se somete el ratio de 1,19 euros/kilo.

Así lo indican desde el Banco de Alimentos, una vez recogidos los últimos datos que nos han ido aportando los 65 establecimientos en los que se han desarrollado la XIII Gran Recogida en La Rioja.

Una cita en la que los donantes han dejado su dinero al pasar por las cajas o han donado alimentos en los días 7, 8 y 9 de noviembre, sin olvidar los múltiples eventos con recogida de alimentos en paralelo con esta campaña y sumar el dinero enviado directamente al Banco de Alimentos bien vía BIZUM o a través de transferencias a sus dos cuentas bancarias.

Las cifras de la Gran Recogida 2024 fueron de 178.817 kilos, esto ha supuesto una cifra ligeramente inferior, un 6,14%, con relación a ese año.

A juicio del presidente del Banco de Alimentos, Juan Carlos Fernández Ferraces, "son resultados que marcan una tendencia de disminución en los últimos años consecuencia clara de que seguimos sufriendo la crisis económica y el fuerte incremento en los precios del sector de los alimentos".

"No obstante -asegura- el Banco de Alimentos se seguirá volcando con todas sus fuerzas en atender a sus beneficiarios más necesitados".

El Banco de Alimentos de La Rioja "no puede por menos que agradecer la colaboración que le han prestado los trabajadores y equipos directivos de los 65 establecimientos de La Rioja.

De ellos, 40 han sido en Logroño y 25 en el resto de la Comunidad, en un total de 9 poblaciones riojanas -Alfaro, Arnedo, Calahorra, Fuenmayor, Haro, Lardero, Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada- que se han ofrecido a colaborar con esta campaña. Las firmas comerciales son Alcampo, Aldi, BM, BonÁrea, Carrefour, Eroski, Lidl, Mercadona, Supercor, Supermercados DIA y Supermercados Lupa.

Pero además esta institución desea "hacer llegar su agradecimiento a los 1.200 voluntarios que han colaborado en esta campaña; especialmente agradece su colaboración a los padrinos, que este año 2025, que han sido los hermanos Echapresto; a la empresa Autobuses Jiménez que volvió a colaborar con la Gran Recogida mostrando los carteles a todos sus viajeros, así como a la imprenta Santos Ochoa que han realizado, gratuitamente, los folletos que entregamos a los clientes y por supuesto a todos los medios de comunicación que han sabido acercar a la sociedad riojana los mensajes más certeros para concienciar a la sociedad que las necesidades de alimentos siguen creciendo".