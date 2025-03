Gran Reserva Festival 2025: Más accesible y con una nueva imagen renovada

CALAHORRA (LA RIOJA), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival musical Gran Reserva, que se celebrará en Calahorra los días 20 y 21 de junio, verá reducidos los precios de sus entradas. Así lo ha anunciado Mario Cornago, CEO de la empresa organizadora 'Burcor Producciones S.L Cornago'.

Junto a la concejal de Turismo de Calahorra, Reyes Zapata, y el concejal de Izquierda Unida, Óscar Moreno, Cornago ha anunciado las novedades de este evento musical después de que Burcor se haya se desligado de Manzanos Music, con la que había organizado el festival en su primera edición en 2024, para producirlo ahora en solitario y en exclusiva.

Tanto Reyes Zapata como Óscar Moreno han agradecido el esfuerzo de Burcor Producciones por continuar celebrando en Calahorra tanto el Gran Reserva como el Holika, festival este último de enorme afluencia y orientado a un público muy joven.

No obstante Moreno no ha pasado por alto tampoco el apoyo económico "y el no cuantificable económicamente" a ambos eventos musicales.

Mario Cornago ha hablado de novedades en tres líneas: "La importancia internacional de los artistas que ya forman parte del cartel junto a otros que se incorporarán próximamente con una figura sorpresa; la mejora en los precios de las entradas y una nueva imagen corporativa".

En cuanto a los artistas, se mantienen en cartel los ya conocidos como Train, Paulina Rubio, Gente de Zona(mix reguetón con música cubana), Mikel Izal, Stephen Wilson Jr, Chenoa y Tu otra bonita, además del grupo madrileño Merino y el conocido grupo local Marcú.

El artista sorpresa se dará a conocer en las próximas semanas y se deja además la puerta abierta a nuevas estrellas por confirmar.

En cuanto a la imagen de marca, Gran Reserva mantiene la tipografía romana pero que resulta más minimalista y sencilla. En este sentido Mario Cornago ha hablado de un "esfuerzo titánico por acercar a Calahorra la música y la cultura", de manera que se repetirán las sesiones de las charlas, encuentros y mesas redondas del 'Gran reserva Emprendedores' en el Teatro Ideal.

Mario Cornago se ha referido también al precio de las entradas que serán de "39,95 euros más gastos de gestión para los primeros 1.000 abonos vendidos". Un precio muy inferior al de 90 euros más gastos (unos 100 euros en total) para el mismo lote de localidades tempranas.

En la misma línea, los abonos VIP pasarán de costar 200 a costar 99 euros.

Sin embargo, para las entradas ya vendidas al precio original, Burcor Producciones ha ideado "un sistema de compensación proporcional", según el cual los propietarios de las localidades podrán elegir, mediante un formulario, si por el importe ya abonado quieren disponer de un segundo abono o prefieren un mayor saldo en consumos en su pulsera de abono.

Todas estas novedades comenzarán a hacerse públicas ya en redes sociales y notas de prensa a través de las cuales se darán a conocer también las variaciones en los precios de las entradas y abonos, que irán escalando conforme se reduzca el tiempo restante hasta las fechas de celebración.