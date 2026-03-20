Un grupo de 86 estudiantes de Enseñanzas Medias se enfrenta en la UR el sábado a las pruebas XVII Olimpiada de Economía - UR

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 86 estudiantes de Enseñanzas Medias se enfrenta este sábado 21 de marzo, a las 10,30 horas, en el Aula 101 del Edificio Quintiliano, a las pruebas locales de la XVII Olimpiada de Economía de La Rioja, que organiza la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja.

Los participantes son alumnos matriculados durante el curso 2025-2026 en la asignatura de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio de 2º de Bachillerato y proceden de 15 centros de Enseñanzas Medias de La Rioja.

El examen será anónimo para su corrección y consistirá en una prueba de tres horas de duración sobre los contenidos del programa de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio de 2º de Bachillerato.

Las pruebas de la fase local de La Rioja tendrán una estructura similar a la de la convocatoria nacional, y constará de dos partes. La primera incluye 16 preguntas de carácter teórico, tipo test. Además, los alumnos deberán realizar un comentario de texto de actualidad económica. En la segunda parte los alumnos deberán resolver dos problemas numéricos.

La entrega de premios se realizará el viernes 10 de abril y los tres mejores calificados representarán a la Universidad de La Rioja en la fase nacional de la Olimpiada, que se celebrará en la Universidad Rey Juan Carlos del 17 al 19 de junio.

El ganador de la fase autonómica obtendrá matrícula gratuita para el primer curso de estudios en una titulación de la Universidad de La Rioja, así como la colegiación gratuita durante 3 años en el Colegio de Economistas de La Rioja, siempre que posea la titulación universitaria exigida para ello; y un cheque-regalo por valor de 400 euros.

Los clasificados en segundo y tercer lugar recibirán un trofeo y diploma, así como un cheque-regalo de 300 y 200 euros; y el cuarto y quinto clasificados recibirán un diploma acreditativo como finalistas de la prueba.

La Olimpiada Española de Economía es un concurso de carácter académico y educativo, que se inicia con una fase local y que culmina en la celebración de una única prueba a nivel nacional.

Sus objetivos son estimular el estudio de la economía de la empresa entre los jóvenes riojanos que cursan Bachillerato; proporcionar las herramientas, habilidades y conocimientos a las futuras generaciones y a la sociedad en general en el ámbito económico y financiero; así como premiar el esfuerzo y la excelencia académica.

La XVI Olimpiada Española de Economía está organizada por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja, el Colegio de Economistas de La Rioja, y la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja; y cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Navarra.