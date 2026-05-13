El grupo de apoyo a la Biblioteca Rafael Azcona pide "revocar recortes" y "más presupuesto" para la instalación

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LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de apoyo a la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño continúa denunciando "los recortes que se han producido en los dos últimos años en la única biblioteca municipal de la ciudad".

Con ese fin, este grupo va a entregar este jueves, a las 11,30 horas en el Registro Municipal del Ayuntamiento de la ciudad "una instancia dirigida al alcalde de la ciudad para pedir la revocación de los recortes y un aumento de presupuesto para este espacio público".

Durante las últimas semanas, este grupo ha recogido 1.500 firmas "como protesta a los recortes que se han producido durante 2025 y 2026, algo -aducen- que resulta especialmente agraviante ya que nos encontramos en el Año de Rafael Azcona, declarado así por el propio Ayuntamiento con motivo del centenario del nacimiento del cineasta logroñés".

Esta grupo recuerda que se reunió con el alcalde Conrado Escobar el año pasado donde éste afirmó que "se iba a incrementar el presupuesto de la biblioteca, y que tomando como epicentro este espacio, se iban a crear otros puntos de cultura".

"Con los presupuestos de 2026 ya publicados, se constata que no ha habido incrementos en este área, si no que se ha producido un nuevo recorte de 26.700 euros, se suma así al recorte que ya se produjo en los presupuestos de 2025, donde se recortaron 38.000 euros. En total, se estima que este espacio ha perdido casi 65.000 euros de presupuesto en los dos últimos años", argumentan desde el grupo.

Por este motivo, mañana van presentar esa instancia al alcalde "para pedir la reversión de los recortes que está sufriendo la biblioteca, así como solicitar un aumento de presupuesto que sí es necesario". "¡No a los recortes en la Biblioteca Rafael Azcona!", finaliza el comunicado del grupo.