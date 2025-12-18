El Grupo Argraf consolida en 2025 su posición como referente europeo en etiquetado de alto valor añadido - GRUPO ARGRAF

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

En un ejercicio marcado por la incertidumbre global y la volatilidad de los mercados, Grupo Argraf cierra 2025 como un año de consolidación estratégica, refuerzo de su liderazgo y preparación para los próximos grandes retos del sector del etiquetado premium.

Tal y como resume su director general, Alberto Torroba, "nos encontramos en un entorno de difícil previsión, especialmente en el mercado del vino, en el que tenemos la mayor exposición, por el cambio global de hábitos de consumo y la complicada situación microeconómica", a pesar de lo cual confía en el buen hacer de la compañía, sin perder de vista sus objetivos a largo plazo mientras espera un cambio de ciclo.

Durante este año, el grupo ha continuado desplegando la hoja de ruta iniciada en ejercicios anteriores, articulada en torno a productividad, eficiencia y sostenibilidad.

Con más de 45 años de trayectoria, Grupo Argraf alcanza los 30 millones de euros de facturación y cuenta con un equipo de 182 profesionales, liderados por Alberto Torroba (director general de Argraf Oyón) y Miguel Ángel Torroba (director de Argraf Cataluña y director de estrategia y transformación del grupo).

La compañía acumula más de cuatro décadas de conocimiento técnico que le permiten ofrecer un profundo know-how, analizar la evolución del diseño en el sector y anticipar las necesidades de sus clientes. Consolidando así su posición como líder nacional en la impresión de etiquetas de alimentación y bebidas, especialmente vino, cava y espirituosos.

Actualmente, 2.000 millones de etiquetas con sello Argraf llegan a España, Portugal, Francia, Alemania e Italia, respaldadas por una sólida cartera de clientes, con una cuota importante en el mercado español.

CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

La lectura de Torroba sobre la evolución del packaging y el etiquetado industrial es clara: la presión sobre las materias primas, los cambios de demanda y los procesos de concentración empresarial exigen prudencia en las previsiones. "Con la situación actual, realmente es muy difícil hacer una previsión para los próximos meses, así que tenemos nuestro foco en implantar formas de ganar flexibilidad y adaptarnos a la demanda", señala, al tiempo que reafirma la posición de Argraf en segmentos de alto valor.

Esta combinación de prudencia estratégica y confianza en la solidez del negocio ha guiado las decisiones del grupo durante 2025.

INVERSIÓN EN MAQUINARIA, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURAS

La apuesta industrial de Grupo Argraf ha sido determinante para sostener su liderazgo. En los últimos años, la compañía ha invertido 8 millones de euros en maquinaria de máximo nivel, reforzando una estrategia basada en el desarrollo tecnológico continuo. En 2025 destaca la incorporación de una nueva máquina para gran producción en su ubicación de Rubí, mientras que en la sede de Oyón han optado por la renovación de equipos y la introducción de visión artificial tanto en impresión como en inspección para la mejora de la calidad y la productividad.

"El futuro vendrá guiado por la gestión de los datos y la automatización, allá donde un oficio como el nuestro permita", afirma Torroba. Aunque el entorno siga siendo incierto, la compañía mantiene una convicción clara: seguir apostando por las personas, la innovación y la máxima calidad en todos los procesos para sostener el crecimiento y mantener la excelencia productiva.

Esta visión, unida a una estructura reforzada y a un equipo altamente cualificado, permite a Grupo Argraf encarar los próximos años desde una posición de fortaleza y con la ambición de seguir siendo uno de los grandes referentes europeos del etiquetado premium.

Año tras año, Grupo Argraf demuestra estar a la vanguardia en técnicas de impresión, estampado y acabado. Un trabajo que busca la excelencia y el perfecto equilibrio entre las ventajas del desarrollo tecnológico y la magia y esencia de la artesanía.

Algunos ejemplos:

Segura Viudas: Grupo Freixenet Mucho Más: Félix Solís Freixenet Cordón Negro: Grupo Freixenet Real de Asúa: Calcco Malpastor: Familia Torres Viña Pomal: Estudio Maba Viña Zorzal Bidai Berri: Moruba Bobal Brut: Vicente Gandía Viñas de Anna: Lavernia & Cienfuegos Pálpito: Bodegas Franco-Españolas Finca Vegas: Calcco