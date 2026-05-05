El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño agradece a Jesús López "su dedicación" por la ciudad

Archivo - El hasta ahora concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño, Jesús López. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) - E

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha agradecido este martes al hasta ahora concejal de la formación y encargado del Área de Medio Ambiente Jesús López "su dedicación" por la ciudad.

Desde el Grupo, señalan en un comunicado que "el concejal del Partido Popular de Logroño, Jesús López, ha anunciado hoy que abandona la actividad política por motivos personales".

"Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos trasladar a Jesús nuestro más sincero agradecimiento por estos años de incansable dedicación en busca del bienestar de todos los logroñeses", han finalizado los 'populares'.