Grupo Palacios Alimentación consolida su liderazgo en platos preparados con la adquisición de Ñaming

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grupo Palacios Alimentación ha acordado la adquisición del Grupo Ñaming, líder nacional en el mercado de sándwiches, en una operación que permitirá incrementar sus capacidades industriales, ampliar su oferta de soluciones y consolidar su presencia en el mercado de platos preparados.

Con esta transacción, Green Arrow Capital (anteriormente, DEA Capital) y Unigrains ponen fin a un periodo de dos años en el que la compañía ha consolidado su posición de liderazgo en el mercado.

Con sede en Mallén (Zaragoza), Ñaming es la compañía de referencia en el segmento de sándwiches en Iberia, con presencia relevante en los cuatro canales en los que opera: vending, gasolineras, supermercados y canal Horeca.

Asimismo, desde su filial Sansala, el grupo se ha consolidado como actor de referencia en productos ultrafrescos, principalmente ensaladas, bocadillos y otras soluciones listas para consumir.

Con dos centros productivos en Mallén (Zaragoza) y Algete (Madrid), la compañía cuenta con cerca de 10.000 metros cuadrados de instalaciones, que le ha permitido crecer los últimos años a doble dígito hasta alcanzar más de 55 millones de euros en ventas en 2025, principalmente en España, aunque con un peso cada vez mayor de las exportaciones, siendo Portugal y Francia los principales destinos.

Jorge Miranda, actual consejero delegado de la Ñaming, continuará ejerciendo esta labor en esta nueva etapa de la compañía.

Asimismo, permanecerá como accionista de la compañía incrementando su participación actual como muestra del compromiso y de las capacidades de desarrollo del negocio, garantizando así una continuidad en la gestión que le ha llevado a ser el claro líder de mercado en este segmento.

Esta transacción, únicamente sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia, es la segunda anunciada por el Grupo Palacios este trimestre tras integrar el mes pasado el negocio de "Tortillas a tu Gusto".

En la transacción han participado como asesores de los compradores Non Nominus, Deloitte, A&O Shearman, Roland Berger, KPMG, y Pérez Llorca. Por parte de los vendedores, Eversheds Sutherland y PwC. El equipo directivo ha estado asesorado por Auren.