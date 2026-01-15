El Grupo Parlamentario del PP se une al Gobierno riojano y pide la retirada de la propuesta de financiación autonómica

La portavoz del PP en el Parlamento de La Rioja, Cristina Maiso - PP

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, se ha unido hoy al Gobierno riojano y ha pedido la retirada de la propuesta de reforma de financiación autonómica que presentó ayer el Gobierno central a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En rueda de prensa, ha criticado, en primer lugar, que es un acuerdo que nace "entre Esquerra Republicana de Cataluña y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez".

Esto, ha dicho, "ya significa una quiebra del principio multilateral de la financiación autonómica" y es, por tanto, ha visto, un "ultraje" que supone la "ruptura del régimen común" que se hace, ha aseverado, "por un único motivo, asegurar la estabilidad parlamentaria del presidente Sánchez".

"Son 5.000 millones de euros que son de todos los españoles y que, por tanto, no se pueden negociar bilateralmente sino que se debe hacer en el órgano legítimo establecido en nuestras normas al efecto, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha dicho.

Maiso ha rechazado el principio de ordinalidad que pide Cataluña porque es, ha dicho, "como si alguien, por ser más rico, esperase ser atendido antes".

Con este nuevo sistema, ha dicho, "Cataluña dejará de enviar las dos terceras partes de lo que aporta normalmente a la solidaridad interregional".

"Y lo que es más importante", ha añadido, "este acuerdo va en contra de los principios de igualdad, redistribución de la riqueza y solidaridad interregional".

La propuesta, ha dicho, "ignora la singularidad que tiene la Rioja en todo lo que tiene que ver con su sociedad, su demografía y el coste actual de los servicios públicos". De este modo, ha dicho, en la 'población ajustada' no tienen en cuenta criterios como la despoblación.

Ha asegurado que, "no sólo no se van a recibir esos 25 millones de euros más de los que habla la delegada" del Gobierno, Beatriz Arraiz, "sino que vamos a recibir menos, 46 millones de euros menos".

Ha visto más "acorde" que, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, "se consensue un documento en que se establezca un reparto equitativo y igualitario de la financiación".

Ha citado, en este sentido, la propuesta "real" que hizo el Gobierno de La Rioja, por la que hay "una serie de materias que tienen que estar mejor financiadas" como son la dependencia o la educación de cero a tres años.

Para Maiso, "el camino emprendido por Pedro Sánchez, y que está siguiendo a pies juntillas Javier García, secretario general del Partido Socialista en La Rioja, no responde a los intereses de los riojanos, sino a las exigencias de los independentistas con una única finalidad, seguir un poquito más en la Moncloa".