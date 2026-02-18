El Grupo Popular de Logroño asegura que "la rehabilitación la ciudad es una realidad" gracias a su trabajo

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular rechaza las afirmaciones del PSOE y recuerda que "no aceptamos lecciones de quien cerró la Oficina Municipal de Vivienda y colapsó la gestión de las ITEs, frenando durante años la rehabilitación en la ciudad".

Ante la rueda de prensa dada esta mañana por parte del socialista Luis Alonso, desde el PP indican que "la comparación que realiza ha sido interesada: toman como referencia 2024, el año con mayor volumen de ayudas a la rehabilitación impulsado por este propio Equipo de Gobierno, que compensó los años de abandono del PSOE".

Por tanto, "no hay un recorte respecto al PSOE, sino un ajuste sobre unas cifras récord y necesarias impulsadas por el Partido Popular. Hoy la inversión municipal está estabilizada y coordinada con las más numerosas ayudas del Gobierno de La Rioja, aumentando realmente los recursos disponibles".

El Partido Popular "seguirá apostando por la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética con políticas serias y responsables, frente a críticas partidistas sin fundamento".