El grupo riojano 'Siete Tragos' publica su segundo tema 'El último verano' junto a la artista 'Donna' - SIETE TRAGOS

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo riojano 'Siete Tragos' ha publicado su segundo tema 'El último verano' junto a la artista 'Donna', cuya voz se une a la de Hugo Pérez en una canción intimista, cercana a la tradición del cantautor y atravesada por la nostalgia.

Escrita por Eduard A. Constantin, 'El último verano' nace de regresar al pueblo y descubrir que todo parece seguir en su sitio, aunque nosotros ya no seamos los mismos. Los campos amarillos, las piscinas vacías de septiembre, el bar de la esquina, la peña o una madre esperando frente al portal dibujan el paisaje de aquellos años en los que parecía que el verano podía durar para siempre.

Otros jóvenes llenan ahora los mismos portales y las noches continúan sin nosotros. En esa distancia entre lo que permanece y lo que inevitablemente cambia encuentra 'El último verano' su emoción.

El tema ha sido grabado en 'Alea Studios' en Logroño y producido por Alfonso Herce. 'Siete Tragos' continúa el camino iniciado con 'Tiempos dorados' y sigue dando forma a un proyecto nacido en Logroño, entre la canción de autor y el indie-rock. El tema está ya disponible en las principales plataformas digitales.