El Grupo Social ONCE llega en La Rioja a los 354 trabajadores

El Grupo Social ONCE cerró el ejercicio pasado con 70.000 trabajadores en toda España, de los que 354 se encuentran en La Rioja. Un dato que ha hecho señalar al presidente del Consejo Territorial, Juan Javier Muñoz: "Hemos demostrado que el empleo es posible para todos".

En rueda de prensa, Muñoz ha destacado cómo uno de los "retos" de la Fundación ONCE es demostrar que sus integrantes pueden "ser un ciudadano más", al presentar el Informe de Valor Compartido 2017 de la entidad junto a la delegada territorial, Estefanía Mirpuri.

En un momento en el que se cumplen los ochenta años del nacimiento de la ONCE, Mirpuri ha informado de que en 2017, desde la ONCE, Fundación ONCE e ILUNIÓN se impulsaron 104 empleos en La Rioja.

Esta inserción laboral, ha explicado, es posible gracias a la formación de personas con discapacidad para trabajos específicos y su ubicación en empresas e instituciones. En La Rioja, en 2017 se formó a 685 personas.

Mirpuri ha destacado que la ONCE incrementó sus ventas en 2'17 un 4,7 por ciento; "por encima de la media nacional". La ONCE cuenta con 117 vendedores en La Rioja.

De cada euro ingresado por un cupón vendido, el 52 por ciento se destina a premios; un 37 por ciento a salarios y gastos de gestión del juego y el restante once por ciento directamente a inversión social específica destinada a personas ciegas o con otra discapacidad.

Además, la acción social incluye la atención a 37 estudiantes ciegos; once perror guía; o la atención a 46 personas sordociegas en la comunidad. Fundación ONCE, por otro lado, becó el año pasado a cuatro estudiantes universitarios de La Rioja.