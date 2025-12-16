El Grupo Socialista presenta 7 enmiendas parciales al presupuesto para Alfaro y su comarca que movilizan 5,1 millones - PSOE

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una batería de 7 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos regional para el próximo ejercicio para Alfaro y su entorno que mueven 5,1 millones de euros. Lo que pretendemos, ha dicho la portavoz adjunta del GPS Sara Orradre, es "corregir unas cuentas que no sirven para el progreso económico y social de esta zona de nuestra región".

Orradre ha asegurado que, para Alfaro, "queremos destinar 1,5 millones para el nuevo polideportivo y 16.000 euros para la escuela municipal de música". A esto, se añaden las ayudas por valor de 2 millones de euros para el sector agroalimentario, "un sector emblemático para toda nuestra comunidad y, en particular, para Alfaro".

En Rincón de Soto, "queremos invertir medio millón de euros para mejorar el polígono industrial y 200.000 euros en la redacción del proyecto de centro de día y residencia de personas mayores". Además, "planteamos dirigir 500.000 euros para diferentes actuaciones que mejoren el casco histórico del municipio".

Y, finalmente, en Aldeanueva de Ebro, Orradre ha afirmado que desde el Grupo Socialista "proponemos una partida de 400.000 euros que pretende abordar el refuerzo del firme en la LR-115 entre Aldeanueva y la N-232".