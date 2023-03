Los grupos de apoyo mutuo para mujeres con problemas de salud mental, clave en su proceso de recuperación

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy 8 de marzo, el movimiento asociativo 'SALUD MENTAL ESPAÑA', del que es miembro fundador la Asociación 'SALUD MENTAL LA RIOJA' reivindica la importancia de los grupos de apoyo mutuo

para mujeres con problemas de salud mental, como aspecto clave en el

proceso de recuperación de la persona.

Bajo el hashtag #SaludMentalFeminista han elaborado una serie de infografías en las que se ofrece información acerca de estas redes de apoyo y las ponemos en valor. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, está basada en las experiencias y conversaciones de las integrantes de la Red Estatal de Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA, del que forman parte representantes riojanas que se compartieron en la reunión 'Somos tribu. Desbaratamos tabús'.

¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN?

Los grupos de apoyo mutuo de mujeres con experiencia propia en salud mental son espacios en los que se comparten experiencias, lugares seguros para las asistentes, libres de violencia machista, que se basan en la horizontalidad y en la igualdad. Se trata de reuniones periódicas en las que las mujeres con problemas de salud mental se dan apoyo y comparten un mismo problema, o similar, para

intentar superarlo.

Respecto al funcionamiento de estos grupos, las mujeres de la Red Estatal lo explican de la siguiente manera: "Nos damos tiempo y escucha a nosotras y al grupo. Contamos hasta donde queremos. Respetamos todas las opiniones, integramos la diversidad. Aprendemos juntas: reconocemos otros saberes, experiencias y motivaciones".

Los grupos de apoyo mutuo pueden ser de gran utilidad para la mujer que asiste.

En ellos, puede encontrar sororidad, respeto, empatía, sensibilidad, confidencialidad y escucha activa, todo ello fundamental a la hora de compartir malestares con otras mujeres que están pasando por lo mismo o por algo similar.

Son espacios de confianza, discreción y libertad en los que la persona no se va a sentir juzgada. Es fundamental que se respeten los silencios y los tiempos de cada una. Todas las emociones y opiniones son tenidas en cuenta.

Respecto a qué puede aportar la persona que asiste al grupo, las mujeres de la Red lo tienen claro: "Tu experiencia única, valiosa e irrepetible", así como "fuerza y apoyo a otras mujeres". La asistencia periódica y constante a estos encuentros fomenta la unión de las participantes.

No obstante, es necesario recordar también, tal y como se indica en los materiales de la campaña, qué no son los grupos de apoyo mutuo: no son terapias grupales, ni una forma de tratamiento, ni espacios de debate. Tampoco son grupos conducidos por profesionales de la salud mental. La Asociación Salud Mental La Rioja dispone de un Servicio de Información al que cualquier persona puede llamar

para recibir orientación acerca de los grupos de apoyo mutuo pertenecientes al movimiento asociativo representante del colectivo en nuestra comunidad.