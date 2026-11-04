La Guardia Civil alerta de nuevos casos de suplantación de identidad a través de WhatsApp en La Rioja - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja, a través del Equipo de Delitos Telemáticos (EDITE) y del Equipo @, alerta de nuevos casos de suplantación de identidad mediante cuentas de WhatsApp comprometidas que han afectado recientemente a usuarios de dispositivos Android en distintos municipios de la comunidad autónoma.

Los hechos investigados han permitido constatar un nuevo repunte de esta modalidad delictiva, sobre la que la Guardia Civil ya advirtió meses atrás, y que tiene como finalidad estafar a familiares, amigos y conocidos de la persona afectada aprovechando la confianza existente entre ellos.

Las investigaciones desarrolladas por los especialistas en ciberdelincuencia han vuelto a poner de manifiesto la utilización de cuentas de WhatsApp comprometidas para hacerse pasar por sus legítimos titulares y solicitar transferencias de dinero bajo diversos pretextos, generalmente relacionados con supuestas urgencias o necesidades económicas inmediatas.

En uno de los casos denunciados, una víctima llegó a realizar una transferencia por valor superior a 900 euros tras recibir una petición de ayuda que aparentemente procedía de una persona de su confianza. Posteriormente se comprobó que la cuenta estaba siendo utilizada de forma fraudulenta por terceros.

La principal dificultad de este tipo de estafas radica en que los mensajes son enviados desde cuentas legítimas, por lo que el receptor visualiza el número de teléfono habitual, el nombre de su contacto y el historial de conversaciones previas. Esta circunstancia otorga una apariencia de autenticidad al mensaje y favorece que la víctima actúe sin sospechar que se encuentra ante un fraude.

Además, los ciberdelincuentes suelen aprovechar conversaciones recientes para introducir la petición económica de forma creíble, solicitando transferencias inmediatas a cuentas bancarias que nada tienen que ver con el supuesto remitente.

RECOMENDACIONES

Ante la reaparición de este fraude, la Guardia Civil recomienda:

Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones instaladas en el dispositivo.

Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp.

No facilitar a terceros códigos de verificación, credenciales o datos de acceso.

Desconfiar de cualquier petición urgente de dinero, incluso cuando proceda aparentemente de un familiar, amigo o conocido.

Verificar siempre este tipo de solicitudes por una vía alternativa, preferiblemente mediante una llamada telefónica directa.

Revisar periódicamente la configuración y las medidas de seguridad de las cuentas digitales.

Conservar mensajes, conversaciones y justificantes de pago en caso de sospecha de fraude.

Poner los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la mayor rapidez posible.

La Guardia Civil recuerda que los ciberdelincuentes adaptan constantemente sus métodos para aumentar la credibilidad de sus engaños, por lo que resulta fundamental extremar la precaución ante cualquier solicitud económica inesperada recibida a través de aplicaciones de mensajería.

Ante cualquier duda, la recomendación sigue siendo la misma: antes de realizar una transferencia de dinero, verifica siempre la identidad de quien la solicita utilizando un canal de comunicación diferente al empleado para efectuar la petición.