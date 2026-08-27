La Guardia Civil alerta en La Rioja de una campaña de fraude a través de WhatsApp que afecta a usuarios de iPhone - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de La Rioja, a través del Equipo de Delitos Telemáticos (EDITE) y del Equipo@, ha detectado durante las últimas semanas cuatro casos de ataques a cuentas de WhatsApp en dispositivos iOS (iPhone), registrados en los municipios de Calahorra, Haro y Logroño. En uno de ellos, la víctima sufrió pérdidas económicas por valor de 2.000 euros.

Esta modalidad de ataque resulta especialmente preocupante, ya que permite a los ciberdelincuentes utilizar la identidad digital de la víctima para contactar con familiares, amigos o conocidos y solicitarles dinero, aprovechando la confianza existente entre ellos.

En los casos analizados, los propietarios de las cuentas afectadas no habían enviado los mensajes fraudulentos ni habían facilitado códigos de verificación o escaneado códigos QR para vincular nuevos dispositivos.

Además, al comprobar el apartado "Dispositivos vinculados" de WhatsApp, no aparecían sesiones desconocidas.

Esta circunstancia dificulta la detección del ataque, ya que, para el receptor del mensaje, todo parece legítimo: aparece el número de teléfono habitual, el nombre del contacto y la conversación mantenida anteriormente.

De este modo, el ciberdelincuente aprovecha una conversación reciente para hacerse pasar por el titular de la cuenta y solicitar a uno de sus contactos una transferencia de dinero, facilitándole incluso un número de cuenta bancaria que, en algunos casos, puede corresponder a una entidad extranjera.

Los investigadores también han constatado que este tipo de ataques presenta características diferentes de las modalidades tradicionales de "GhostPairing", en las que los delincuentes consiguen que la víctima vincule un dispositivo a su cuenta mediante técnicas de ingeniería social.

En los casos detectados existen indicios de que el atacante puede mantener una sesión activa sin que esta aparezca de la forma habitual en el listado de dispositivos vinculados.

Este tipo de ataques, conocidos como "zero-click", pueden comprometer un dispositivo sin que la víctima llegue a percatarse de ello. Resultan especialmente difíciles de detectar porque, a diferencia de otras estafas, no requieren que el usuario pulse sobre un enlace, introduzca una contraseña o escanee un código QR.

No obstante, los casos analizados se han producido principalmente en determinados modelos de iPhone y en versiones antiguas de iOS, por lo que esta circunstancia no implica que todos los usuarios de WhatsApp se encuentren afectados.

RECOMENDACIONES.

Actualizar el iPhone a la última versión disponible y compatible. Se recomienda, como mínimo, iOS 18.7.8, ya que las versiones anteriores presentan vulnerabilidades relacionadas con estos incidentes.

Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, revisa de vez en cuando el apartado "Dispositivos vinculados" y cierra cualquier sesión que no reconozcas.

Hacer una copia de seguridad de las conversaciones antes de borrar, reinstalar o restablecer la aplicación, para no perder los chats.

No facilitar códigos SMS, de registro o de verificación a nadie, bajo ningún concepto.

Desconfiar de cualquier solicitud de dinero hecha solo por WhatsApp, aunque venga de un contacto conocido. Ante la duda, confirmar la petición por otra vía (llamada, mensaje de texto, etc.).

Guardar las conversaciones, mensajes y capturas de pantalla si hay indicios de fraude, sobre todo si ha habido una solicitud o una transferencia de dinero.

Actúar rápido: avisar a los contactos que puedan estar afectados y comunica los hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Recordar que ninguna aplicación de mensajería es un canal válido para verificar una petición de dinero, especialmente si es inesperada o te piden transferir a una cuenta distinta de la habitual.