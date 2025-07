La Guardia Civil auxilia a un ciclista deshidratado y desorientado en una pista forestal de La Rioja

La rápida intervención de los agentes permitió localizar al hombre y evitar un desenlace más grave

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado en la mañana de este sábado a un ciclista de montaña, de 42 años de edad, que se encontraba deshidratado y desorientado en una pista forestal situada entre las localidades riojanas de Viguera y Torrecilla en Cameros.

Los hechos se iniciaron sobre las 12,15 horas, tras recibirse un aviso en la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil en La Rioja (062), en el que se alertaba de que un ciclista no podía continuar su camino ni moverse, al encontrarse sin fuerzas, sin agua y completamente desubicado.

De forma inmediata, una patrulla del servicio de seguridad ciudadana se trasladó a la zona y, con la colaboración de un vecino de Viguera, lograron localizar al ciclista sobre las 13,20 horas en una pista forestal, en evidente estado de agotamiento y deshidratación.

Los agentes le proporcionaron bebida y alimento, y tras comprobar su recuperación inicial, lo trasladaron en vehículo oficial hasta el acuartelamiento de Navarrete, donde fue recogido por un familiar.

El auxiliado, que rehusó asistencia médica, manifestó que se había quedado sin provisiones y sin fuerzas para continuar. Agradeció reiteradamente la intervención de la Guardia Civil.

CONSEJOS DE LA GUARDIA CIVIL PARA CICLISTAS EN RUTAS DE MONTAÑA

Para garantizar la seguridad durante las rutas en bicicleta por zonas rurales o de montaña, la Guardia Civil recomienda seguir estas pautas:

1. Planifica tu ruta: Conoce el recorrido antes de salir. Infórmate del nivel de dificultad, el tiempo estimado y las condiciones del terreno.

2. Consulta la previsión meteorológica: Evita salir si se esperan condiciones adversas como tormentas, niebla intensa o temperaturas extremas.

3. Lleva ropa y equipamiento adecuados: Usa casco, ropa reflectante o llamativa, calzado apropiado y gafas de protección. Adapta tu vestimenta a las condiciones climáticas.

4. Agua y alimentos suficientes: Lleva bebida en cantidad suficiente y alimentos energéticos, especialmente si la ruta es larga o exigente.

5. Teléfono móvil cargado: Asegúrate de que tu dispositivo tenga batería. Lleva una batería externa si es posible.

6. Informa a alguien de tu plan: Comunica a familiares o amigos el itinerario previsto y la hora aproximada de regreso.

7. Evita salir solo: Siempre que sea posible, realiza la ruta en compañía.

8. Ubicación y orientación: Utiliza aplicaciones de geolocalización, GPS o mapas físicos. Ten referencias claras de dónde estás en todo momento.

9. No te sobreestimes: Conoce tus límites físicos y no te aventures en rutas para las que no estés preparado.

10. Lleva un pequeño botiquín: Incluye vendas, desinfectante, tiritas y cualquier medicación personal necesaria.

11. Respeta el entorno natural: No dejes residuos, evita salirse de los caminos marcados y respeta la fauna y flora del lugar.

Ante una emergencia, mantén la calma y contacta con el 062: Si te pierdes o sufres un accidente, intenta buscar un lugar seguro y facilitar tu localización.