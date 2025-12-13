Guardia Civil y Bomberos rescatan a tres perros caídos a un barranco en la N-232 entre Torremontalbo y Cenicero - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con efectivos del Cuerpo de Bomberos del CEIS Rioja, ha rescatado a tres perros que habían caído a un barranco de unos ocho metros de desnivel en las inmediaciones de la carretera N-232, entre las localidades de Torremontalbo y Cenicero, según ha informado el Instituto Armado.

La actuación se inició en la tarde de ayer, tras recibirse una llamada de alerta en la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de La Rioja (062), en la que se informaba de la presencia de tres perros deambulando por la citada vía, lo que suponía un riesgo para la seguridad de los usuarios de la carretera.

De manera inmediata, agentes del Puesto de Badarán se desplazaron hasta el lugar, donde se entrevistaron con la persona alertante, quien facilitó la localización exacta de los animales.

Se trataba de un perro de raza pitbull y dos mastines, macho y hembra, de aproximadamente 80 kilos cada uno, que habían caído a un barranco de orografía abrupta y con un desnivel cercano a los ocho metros.

Los agentes, con la colaboración de varios ciudadanos, lograron rescatar a uno de los perros. Ante la dificultad para extraer a los otros dos animales, se solicitó la intervención de los Bomberos del CEIS Rioja, quienes, tras analizar la situación y pese a la escasa colaboración de los canes, consiguieron finalmente su rescate.

Posteriormente, los agentes comprobaron que ninguno de los perros portaba microchip identificativo.

Con el fin de evitar que quedaran desatendidos en la vía pública, la persona alertante se responsabilizó temporalmente de los animales hasta el lunes, fecha prevista para su traslado al centro de acogida de Cañas.