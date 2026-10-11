La Guardia Civil cuenta con 26 puestos de Seguridad Ciudadana en La Rioja

Archivo - La Guardia Civil en La Rioja - GUARDIA CIVIL LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil cuenta con 26 Puestos de Seguridad Ciudadana, de los que once pertenecen a la Compañía de Haro; siete a la de Logroño; y ocho a la Compañía de Calahorra.

Con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, la Décima Zona de la Guardia Civil en La Rioja, integrada por cerca de novecientos efectivos, ha presentado su estructura y actuaciones.

Dentro de la estructura orgánica de la Zona están integradas las unidades, y especialidades de Tráfico, con tres destacamentos de motoristas y equipos de atestados; y Policía Judicial, con equipos EMUME (Mujer y Menor), EDOA (Delincuencia Organizada y Antidroga), EDITE (Investigación Tecnológica), Grupo de Delitos contra el Patrimonio y un Laboratorio de Criminalística, además de tres equipos ubicados en las cabeceras de las compañías territoriales.

SIGC (Servicio de Información de la Guardia Civil); SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), con un equipo de investigación y tres patrullas localizadas en Logroño, Autol y Ezcaray; GEDEX (Grupo de Desactivación de Explosivos).

IAE (Intervención de Armas y Explosivos); GEAS (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas); Servicio Cinológico, con perros especializados en la detección de explosivos, drogas y rastreo de personas; y EREIM (Equipo de Rescate e Intervención en Montaña).

Durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025, la Guardia Civil de La Rioja realizó 85.955 servicios, que supusieron un total de 644.662 horas de actividad y 2.926.329 kilómetros recorridos.

En el ámbito de la Seguridad Vial, las unidades de la especialidad de Tráfico ejecutaron 5.963 servicios, con 89.752 horas de trabajo y 1.255.436 kilómetros recorridos.

Durante este período, se practicaron 2.145 auxilios humanitarios y se instruyeron 321 diligencias judiciales relacionadas con actuaciones en materia de tráfico.

Con respecto a los servicios destacados del 2026, el 2 de enero esclareció el homicidio perpetrado dentro del ámbito familiar en Fuenmayor. El presunto autor, de 19 años, habría intervenido tras presenciar una nueva agresión de su padre hacia su madre, actuando para protegerla a ella y a sus hermanos menores.

El 27 de febrero de 2026 fue detenida una mujer tras irrumpir con un cuchillo en una sucursal bancaria de Lardero (La Rioja). Irrumpió en la oficina en un alto estado de agitación y adoptó una actitud intimidatoria hacia una empleada.

El 12 de marzo de 2026, la Guardia Civil desmantela en La Rioja una organización criminal dedicada a la explotación de trabajadores chinos. Las seis víctimas liberadas estaban sometidas a un férreo control basado en amenazas e intimidaciones que impedía cualquier intento de denuncia o de huida.

El 25 de marzo de 2026, junto a Homeland Security Investigations de EE. UU., frustra la entrada de metanfetamina en Logroño (La Rioja, España). La operación 'Vindemia' culminó con una de las mayores incautaciones de metanfetamina en la capital riojana. Más de 22.000 dosis de 'crystal meth', valoradas en 258.000 euros, quedaron fuera del mercado.

El 14 de abril de 2026 la Guardia Civil esclarece el asesinato ocurrido en Tirgo (La Rioja). La víctima logró salir a la calle antes de desplomarse; los agentes practicaron maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El 15 de junio de 2026 fueron liberadas ocho personas explotadas laboralmente por un grupo criminal de La Rioja. Hay cinco detenidos como autores de un sistema de explotación basado en el miedo y la anulación de la voluntad.

El 20 de agosto de 2026 la Guardia Civil desmantela una red criminal especializada en estafas empresariales y blanqueo de capitales. La investigación se inició tras la denuncia presentada por una empresa riojana, víctima de una estafa que superó los 65.000 euros.

El 17 de septiembre de 2026 la Guardia Civil detiene a cuatro personas por el hurto de 14 teléfonos móviles durante las fiestas de San Mateo en Logroño. La señal de un iPhone robado permitió seguir el rastro de los presuntos autores desde Logroño hasta Calahorra y frustrar su huida a Barcelona.