Guardia Civil detiene a 14 personas durante las actuaciones realizadas por las fiestas de Calahorra

Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 9:45
   Las detenciones fueron por delitos como violencia de género, violencia doméstica, tráfico de drogas, lesiones y tentativa de homicidio

   LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil de La Rioja activó entre los días 25 al 31 de agosto un dispositivo extraordinario con motivo de las fiestas patronales de Calahorra en honor a San Emeterio y San Celedonio.

   El operativo tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad ciudadana y velar por el normal desarrollo de los actos festivos. En el despliegue participaron efectivos de la USECIC, patrullas de Seguridad Ciudadana y un helicóptero del Instituto Armado, que apoyó la vigilancia desde el aire en las zonas de mayor concentración de público.

   Esta planificación permitió anticiparse a posibles riesgos asociados a grandes aglomeraciones, como delitos contra el patrimonio, alteraciones del orden público, consumo de drogas en espacios abiertos o infracciones de tráfico.

   La labor preventiva y la coordinación con la Policía Local permitieron dar una respuesta rápida ante situaciones de especial gravedad, facilitando la puesta a disposición judicial de los responsables de delitos ocurridos durante los eventos.

   Gracias a estas acciones, se incautaron sustancias estupefacientes y armas prohibidas, eliminando posibles riesgos para la comunidad.

   Además, los controles intensivos de seguridad vial hicieron posible detectar y sancionar a conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol y las drogas, contribuyendo así a la protección de todos los ciudadanos.

   Además, los controles realizados permitieron la recuperación de joyas robadas, un vehículo sustraído y la incautación de 25 kilos de cable de cobre.

INCAUTACIONES Y SANCIONES.

   28 incautaciones de sustancias estupefacientes (speed, cocaína, hachís y marihuana).

   15 infracciones por consumo o tenencia de drogas en la vía pública.

   4 infracciones por tenencia de objetos prohibidos (llave de pugilato, espray de defensa, navajas y cinco flechas).

   1 infracción por resistencia y desobediencia.

   1 infracción por falta de respeto a agentes de la autoridad.

   1 infracción por negativa a identificarse.

DETENIDOS/INVESTIGADOS.

   5 detenidos por violencia de género.

   4 detenidos por violencia doméstica.

   1 investigado por violencia doméstica.

   1 detenido por quebrantamiento de orden de alejamiento.

   1 detenido por tráfico de drogas.

   1 detenido por tentativa de homicidio.

   1 detenido por lesiones.

SEGURIDAD VIAL.

   Pruebas de alcoholemia realizadas: 337. Positivas: 1 (tasa más alta registrada: 0,46 mg/l).

   Pruebas de detección de drogas: 2. Positivas: 1 (sustancias detectadas: anfetamina y metanfetamina).

   Infracciones de tráfico y seguridad vial: 97. Por exceso de velocidad: 50. Personas detenidas o investigadas: 1, por conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

