La Guardia Civil detiene en Albelda de Iregua a una mujer de 49 años por tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Puesto de Nalda, han detenido a una mujer de 49 años, de nacionalidad española y vecina de Albelda de Iregua, como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La detenida es conocida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que los agentes han intervenido sobre ella en numerosas ocasiones anteriores por la presunta comisión de delitos de diversa tipología, así como por infracciones administrativas. La intervención se enmarca en las actuaciones preventivas que la Guardia Civil desarrolla para combatir el menudeo y la distribución de sustancias estupefacientes.

Durante el operativo, llevado a cabo en la localidad de Albelda de Iregua, los agentes observaron a una mujer conocida por su historial delictivo que, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud claramente nerviosa y realizó un cambio brusco de sentido en su marcha. Tras ser interceptada, los agentes advirtieron que la mujer desprendía un fuerte olor a marihuana, motivo por el cual procedieron al registro de sus pertenencias.

Durante la inspección localizaron diversas cantidades de 'hachís' y 'speed', así como 100 euros en moneda fraccionada, indicios compatibles con la actividad de menudeo. Estos hechos motivaron su detención inmediata. Las actuaciones posteriores permitieron recopilar información relevante que apuntaba a una creciente alarma vecinal, ante la sospecha de que la vivienda de la detenida se había convertido en un punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes.

Ante estos indicios, se realizó la entrada y registro del domicilio, donde los agentes hallaron 'heroína' y diversos útiles necesarios para la preparación, dosificación y distribución de las sustancias. Una vez finalizadas las diligencias, se procedió a su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.