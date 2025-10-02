La Guardia Civil detiene a dos personas por hurto y allanamiento en los Juzgados de Calahorra - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

Los detenidos, un hombre y una mujer con un amplio historial delictivo, habían acudido al juzgado para cumplir una medida cautelar

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Calahorra, han procedido a la detención de un hombre de 43 años y de una mujer de 60, ambos con un amplio historial delictivo, como presuntos autores de los delitos de hurto y allanamiento de morada en domicilios de personas jurídicas y en establecimientos abiertos al público.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por un letrado de la Administración de Justicia (LAJ), quien relató que, tras ausentarse momentáneamente de su despacho en los Juzgados de Calahorra para acudir a la oficina penal, dos personas -posteriormente identificadas como los ahora detenidos- accedieron de forma indebida a la zona restringida del edificio.

Ambos individuos se encontraban en el juzgado para cumplir con la medida cautelar de apud acta, que les obligaba a comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Durante su estancia, la mujer accedió al despacho del denunciante, a pesar de estar claramente señalizado con un cartel de "NO PASAR", mientras su acompañante vigilaba la entrada para evitar que los hechos fueran observados por otros ciudadanos.

El letrado sorprendió a la mujer en la entrada de su despacho y le indicó que debía retirarse y ser atendida por el personal auxiliar. Poco después, al revisar su cartera, comprobó la falta de 140 euros en efectivo. Los investigadores, junto con el personal de seguridad del juzgado, procedieron a revisar las cámaras de videovigilancia.

En las imágenes se observó cómo la detenida accedía en dos ocasiones al despacho: en la segunda, permaneció cerca de un minuto y, al salir, introdujo un objeto en su bolso. Su acompañante se colocó estratégicamente para bloquear la visión del pasillo.

Con las pruebas obtenidas -declaración de la víctima, imágenes de seguridad y testimonio de los agentes de seguridad del juzgado-, se procedió a la identificación y posterior detención de los implicados como presuntos autores de los delitos mencionados.