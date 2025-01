La Guardia Civil detiene a un hombre de 39 años tras darse a la fuga con una furgoneta robada

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de La Rioja, pertenecientes a la USECIC, han detenido a un hombre de 34 años, vecino de Logroño, como presunto autor de un delito de hurto y uso de vehículo a motor, un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y dos tentativas de robo con intimidación.

La actuación ha sido posible gracias a la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esta comunidad autónoma. Se llevó a cabo el día de ayer, 29 de enero, alrededor de las 12,00 horas, tras recibirse varias llamadas de alerta de la Policía Nacional y la Policía Local de Logroño. Según los avisos, se había producido la sustracción de una furgoneta de reparto en la calle Huesca de Logroño, mediante el uso de un arma blanca, y el autor se había dado a la fuga en dirección a Zaragoza por la AP-68.

De forma inmediata, agentes de la USECIC y las patrullas de Seguridad Ciudadana procedieron al cierre de las vías de comunicación en dirección Zaragoza. Poco después, lograron detectar la furgoneta circulando en sentido contrario a la circulación, a la altura del km. 147 de la AP-68, en el término municipal de Agoncillo. En ese punto, el autor había abandonado el vehículo y se había adentrado en el Polígono del Sequero, donde las unidades intervinientes también procedieron a cerrar el acceso.

Durante la búsqueda, los agentes descubrieron que el huido había accedido a dos empresas del polígono con la intención de sustraer vehículos de los trabajadores, utilizando para ello la intimidación y amenazas con un arma blanca. Sin embargo, no consiguió su objetivo.

Finalmente, el autor fue localizado en una de las calles del polígono. Al verse acorralado y para evitar su arresto, esgrimió un arma blanca, amenazando a uno de los agentes al grito de: "No te acerques, que te rajo", "Te clavo el cuchillo" y, a continuación, gritó: "Me voy a cortar el cuello", "Me corto las venas".

Durante las negociaciones, el detenido cayó al suelo, desplomado, y los agentes comprobaron que sangraba de una de sus muñecas. Se había autolesionado antes de la llegada de la fuerza. Inmediatamente, procedieron a prestarle auxilio hasta la personación de los servicios sanitarios para su evacuación a un centro hospitalario.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.