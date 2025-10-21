La Guardia Civil detiene a una pareja que robaba a ancianos utilizando el método del "abrazo cariñoso"

Los detenidos por robar a ancianos usando el método del 'abrazo cariñoso" - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, en el marco del "Plan para la Prevención y Mejora de la Seguridad de Nuestros Mayores", cuyo objetivo principal es evitar que sean víctimas de cualquier tipo de delito, han procedido a la detención de un hombre y una mujer, de 24 y 25 años, naturales de Rumanía y residentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia en grado de tentativa, allanamiento de morada y hurto continuado, utilizando el conocido método del "abrazo cariñoso".

Los detenidos cuentan con un extenso historial delictivo, habiendo cometido múltiples delitos de diversa índole a lo largo de su trayectoria criminal. Además, han utilizado diversas identidades para dificultar las labores de investigación de la Guardia Civil y eludir la acción judicial. Ambos forman parte de un grupo criminal itinerante que opera a nivel nacional, especialmente en áreas rurales.

Su modus operandi consiste en seleccionar a víctimas de avanzada edad, a quienes, aprovechándose de su buena voluntad y vulnerabilidad física, se acercan y entablan conversación. A través de caricias y abrazos, logran distraerlas y sustraerles las joyas que portan, como colgantes, pulseras, anillos, relojes, entre otros objetos de valor.

La actuación se inició días atrás, a raíz de una llamada de alerta en la que se informaba que un varón nonagenario, que se encontraba paseando por la localidad de Villamediana de Iregua, había sido abordado por una mujer. Tras acercarse a él y entablar conversación, el hombre se percató de que le había sustraído su cadena de oro, valorada en 1.800 euros. La mujer huyó a bordo de un vehículo de color negro.

De manera inmediata, se activó un cierre de vías de comunicación, siendo interceptado el vehículo por agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana del Puesto de Alfaro. Estos procedieron a la detención de la presunta autora y su acompañante, así como a la incautación de varias piezas de joyería y bisutería, transfiriendo las actuaciones al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Calahorra y al Equipo de Investigación de la 3ª compañía para el total esclarecimiento de los hechos.

La investigación ha determinado que los detenidos son los presuntos autores de cinco delitos de hurto, una tentativa de robo con violencia y un allanamiento de morada, ocurridos en las comunidades de La Rioja, Cantabria y Navarra.

Los delitos se cometieron específicamente en las localidades riojanas de Alfaro, Calahorra, Pradejón y Villamediana de Iregua, así como en la localidad navarra de Tudela. En estas acciones, los delincuentes lograron sustraer tres cadenas de oro, dos collares de oro y tres anillos de oro, con un valor superior a los 7.500 euros.

Además, en Santa María de Cayón (Cantabria), perpetraron una tentativa de robo con violencia en la que intentaron sustraer un reloj de lujo valorado en 8.000 euros. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA NO SER VÍCTIMA

Evite hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor.

Evitar hablar con desconocidos. Si tratan de embaucarnos y aislarnos del lugar donde nos abordan, solicitar ayuda a otra persona.

En la mayoría de estos hurtos, intervienen varias personas perfectamente concertadas, pero aparentando desconocerse mutuamente.

No aceptar ninguna propuesta que le ofrezcan por la calle, por ventajosa que le parezca. Normalmente será un hurto o una estafa.

Ante la mínima duda de ser víctima de un hecho delictivo llamar inmediatamente al teléfono gratuito 062.