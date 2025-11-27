La Guardia Civil entrena en Logroño su capacidad operativa ante escenarios de crisis que requieran negociación policial - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja ha llevado a cabo, de forma sorpresiva, un simulacro de incidente crítico destinado a evaluar la capacidad de respuesta y coordinación operativa de sus diferentes unidades ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.

La realización de este ejercicio, sin aviso previo, ha permitido medir con realismo la rapidez de actuación, la eficacia de los protocolos establecidos y la capacidad de adaptación del personal ante escenarios complejos y de alta presión.

El ejercicio tuvo lugar en Logroño, concretamente en la calle Avenida del GAR, dentro del 'Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales' (PEFE), un entorno diseñado para recrear situaciones reales de emergencia con las máximas garantías de seguridad.

Dio comienzo tras una llamada ciudadana recibida en la Central Operativa de Servicios (062), en la que se alertaba de fuertes golpes, gritos de auxilio y amenazas de muerte procedentes de una vivienda situada en la tercera planta, donde residían un padre y su hija.

Ante esta comunicación, la Central Operativa de Servicios activó de inmediato dos patrullas de la Unidad de Patrullas Rurales (UPR) y del Servicio de Seguridad Ciudadana con el objetivo de verificar los hechos y valorar la situación sobre el terreno. A su llegada, los agentes se entrevistaron con la vecina alertante, quien confirmó que desde el interior de la vivienda se escuchaban fuertes gritos y amenazas. La moradora del domicilio se negó en todo momento a abrir la puerta y mostró una actitud extremadamente agresiva.

Los agentes comprobaron que contaba con antecedentes relacionados con alteraciones del orden público. Minutos después, la mujer se asomó a la terraza empuñando un arma blanca, profiriendo insultos contra los efectivos e incluso arrojando diversos objetos -un colchón, una televisión, garrafas y cajas- con evidente violencia, al tiempo que amenazaba con hacer daño a su propio padre si los agentes no se retiraban.

La tensión del momento y la posibilidad real de que la mujer llevase a cabo sus amenazas obligaron a activar los protocolos de actuación ante incidentes críticos. A partir de ese instante, se desencadenó una respuesta coordinada de las distintas unidades operativas de la Guardia Civil para poner a prueba los procedimientos tácticos y la toma de decisiones en un escenario simulado de alta complejidad.

Se designó un jefe de incidente, se establecieron varios perímetros de seguridad y se activó al Equipo de Negociación, a patrullas de apoyo y a la USECIC todo ello permitió valorar distintas opciones tácticas para neutralizar la amenaza de manera controlada, priorizando en todo momento la integridad de las personas implicadas y la seguridad de los propios agentes.

NEGOCIACIÓN Y LIBERACIÓN DEL REHÉN

Tras 1 hora y media de intensa conversación, una vez establecido el canal de comunicación, el Equipo de Negociación de la Guardia Civil consiguió que la mujer depusiera parcialmente su actitud y liberase a su padre, quien fue puesto inmediatamente a salvo por los agentes.

Una vez fuera de peligro, el hombre fue entrevistado con el fin de recabar información sobre el estado emocional de su hija y las circunstancias previas al incidente. Durante su testimonio, alertó a los agentes de que en el interior de la vivienda se encontraba un arma de fuego guardada en un armario, lo que incrementó notablemente el nivel de riesgo.

Ante la confirmación de la presencia del arma y la actitud impredecible de la mujer, el Equipo de Negociación, en coordinación con los agentes de intervención de la USECIC, diseñó un dispositivo de entrada cuidadosamente planificado. La actuación se ejecutó con todas las garantías de seguridad, siguiendo los protocolos establecidos y asegurando en todo momento la integridad de los intervinientes y de cualquier otra persona potencialmente afectada.

El dispositivo culminó con la neutralización controlada de la amenaza, sin que se registraran daños personales ni materiales significativos. Finalmente, la mujer fue asistida por los servicios sanitarios y el padre detenido como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, tras comprobar los investigadores que la escopeta del calibre 12 que guardaba en la vivienda había sido sustraída en una localidad riojana.